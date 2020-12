Parole inaspettate sul Governo a guida di Giuseppe Conte in vista delle festività natalizie. Cresce la tensione a Roma. Cosa è accaduto.

Non le ha mandate assolutamente a dire e nel pieno dello svolgimento del ruolo che ricopre ha dato monito al Governo di comprendere e decidere in fretta vista l’assoluta confusione che è piombata su di noi.

Il DPCM Natale ha cercato di porre le basi per affrontare le festività natalizie in modo sicuro ed efficace ma per molti non ci sono sicurezze e dettagli che possano garantire uno scenario chiaro sicuro con cui vivere il Natale.

Proprio per questo motivo le parole pronunciate sono state molto dure e dirette, mirate a smuovere la situazione e chiedere fortemente la realizzazione di una progettualità molto più dettagliata.

Vediamo in dettaglio quanto dichiarato.

Le parole inaspettate e dirette da parte del Presidente per una smossa del Governo

La Presidente del Senato non le ha assolutamente mandate a dire ed ha dichiarato, il tutto riportato dall’ansa, che: ” Il Santo Natale, che per tradizione è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi quando, con chi e soprattutto se potranno viverlo“.

Secondo quanto dichiara la Presidente del Senato Elisabetta Casellati “è incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi. Regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”.

Secondo le dichiarazioni della Presidente poi riportate sull’ansa dopo ormai 10 mesi dall’inizio della pandemia ci sono troppi ritardi ed anche troppe sono “le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria“.

La Casellati non le ha mandate a dire nemmeno su tutto ciò che sta accadendo a seguito delle “continue e martellanti opinioni di virologi e di alcuni esperti diffuse dai media“.

Secondo lei queste ultime, che sono “non di rado contraddittorie fra di loro“, hanno avuto una diretta conseguenza molto importante. “Hanno ingenerato un grave disorientamento e confusione nell’opinione pubblica sulla gestione dell’emergenza sanitaria” dichiara la Presidente del Senato.

A gran voce e fortemente la Presidente Casellati ha dichiarato, nel corso dello scambio di auguri con la stampa parlamentare, che “occorre ci sia una voce ufficiale del Governo, che muova dall’accesso ai report del Comitato tecnico scientifico”.

Insomma, la Presidente del Senato non ne ha mandate a dire ed è stata molto diretta.

Seguiranno aggiornamenti.