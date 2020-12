Se siete tra gli ‘Ikea addict’ e amate perdutamente la gastronomia svedese, ecco come preparare un menu completo per il pranzo di Natale gustoso e senza dubbio originale dall’antipasto al dolce.

Ikea è uno store che ha conquistato il cuore e le case di milioni di italiani e anche i loro palati, vista la vastissima scelta di gastronomia svedese surgelata che offre nei suoi negozi distribuiti in tutto il nostro paese.

Una sfida, una proposta del tutto originale per rompere la tradizione e creare un menu per il pranzo di Natale del tutto originale, per avere un poco di Svezia nel piatto e tantissimo tempo a disposizione visto che il menu completo sarà davvero veloce e semplice da preparare.

Pranzo di Natale 2020: come trasportare e preparare i prodotti gastronomici svedesi di Ikea

I prodotti gastronomici di Ikea sono surgelati, per questo prima di fare la spesa natalizia ci si dovrà munire di una borsa termica per poter trasportare in tutta sicurezza le confezioni surgelate dallo store a casa senza far subire sbalzi termici agli alimenti.

Per la preparazione, ogni alimento riporta il procedimento di cottura sulla confezione spiegato in modo molto chiaro.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti con i prodotti dell’Ikea

Gli antipasti saranno molto appetitosi, abbiamo pensato di proporvi un classico prosciutto svedese e delle tartine al formaggio.

Il prosciutto di Natale Svedese Julskinka

Il tipico prosciutto di Natale svedese che si acquista surgelato e si può cuocere in forno o anche lesso. Affettato è ottimo da gustare con i Knackebrod Rag , i crostini di pane di segale.

La torta al formaggio Paj-Ost

Le tortine al formaggio più gustose che mai, chiamate Paj-Ost, da servire farcite con fresche verdurine o salumi.

