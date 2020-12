Il metodo geniale per far imparare la matematica ai tuoi figli

Secondo alcuni esperti esisterebbe un metodo semplice ma efficace di far imparare la matematica ai figli ed è lo stesso che potenzia il nostro IQ.

Sai qual è il metodo migliore per apprendere ed imparare qualcosa? Un esperta ha fatto luce sulla questione. Intervistata per la nota rivista Psychologies, la dottoressa in scienze e psicologa Monique Le Poncin spiega come funziona il cervello e cosa possiamo fare per rinforzarlo e sviluppare le sue abilità, migliorando il nostro quoziente intellettivo.

L’esperta ricorda che il cervello è un muscolo e per far lavorare un muscolo bisogna allenarlo. Il modo migliore di allenare il cervello è quello di giocare.

Unendo il gioco alla logica si ottiene l’aerobica cerebrale, un metodo approvato e utile per:

rafforzare la sua memoria

aumentare le prestazioni della memoria

diminuire lo stress, un elemento che influisce anche sulle nostre capacità cognitive.

Il metodo dell’aerobica cerebrale approvato dalla psicologa, ti consentirebbe di integrare strategie di ragionamento efficaci e di riprogrammare il modo in cui acquisiamo logiche e strategie.

Esercitandoci periodicamente e facendo esercizio, acutizzeremo il nostro senso di osservazione e ascolto. Anche la nostra memoria e il modo in cui elaboriamo le nostre idee migliorerà.

Tra i giochi che rientrano nell’aerobica cerebrale troviamo: cruciverba, enigmi matematici e sudoku e il fatto che questi giochi siano utili ed ottimi modi per apprendere nuove abilità e rafforzare l’ intelligenza li rendono ideale ad ogni età. Tanti buoni motivi per giocare e divertirti.

Restando in tema ti proponiamo un rompicapo di matematica che ti divertirà e potenzierà il tuo intelletto

Risolvi questo enigma: quanto fa 8/2 (2 + 2)?

Ecco un rompicapo che troverai interessante se ami questo genere di cose. Devi rispondere ad una semplice domanda: quanto fa 8/2 (2 + 2)?

Attenzione! questo calcolo sembra semplice ma esistono due modi per risolverlo e sono entrambi validi. Tu dovrai trovarli entrambi.

Risultato dell’enigma

Hai fornito le tue risposte e vuoi sapere se sono quelle giuste? Vediamo se hai usato bene le tue abilità di logica.

Il primo risultato:

Una delle risposte consiste nel fattorizzare 8 e quindi trasformarlo in 2x (2 + 2) (2 + 2) . Il risultato è 8/8 e la risposta è 1.

Il secondo risultato:

Altri utenti preferiscono il calcolo da sinistra a destra dividendo 8 per 2 e fattorizzandolo con 2 + 2. Un calcolo che corrisponde alla risposta 16.

