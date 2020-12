By

Se cerchi ancora un’idea regalo per una donna che la renda davvero felice e contribuisca a renderla più bella e rilassata, il cofanetto di prodotti bio per il corpo è quello che fa per te.

A Natale è bello scambiare dei doni con le persone che sono nel nostro cuore. Se sei alla ricerca di un dono perfetto per una donna, quel pensiero che le possa regalare un momento per se stessa dove rilassarsi a lasciarsi avvolgere da profumi e texture uniche, il cofanetto di prodotti bio per il corpo è senza dubbio il pensierino perfetto.

Scopriamo i prodotti che abbiamo selezionato per voi su Amazon, che potrete comodamente acquistare a far recapitare a chi volete prima di Natale. Se cerchi un’idea regalo per la bellezza della pelle del viso, scopri il cofanetto bio di Garnier.

Idee regalo Natale 2020: il cofanetto di prodotti bio per il corpo di Phytorelax

Questo cofanetto racchiude due eccezionali prodotti per per accompagnare una piacevole doccia o anche un rilassante bagno in vasca. Prodotti a base di ingredienti naturali che da sempre regalano ottime prestazioni su ogni tipologia di pelle. Ma scopriamo nel dettaglio i prodotti che sono nel cofanetto e le loro proprietà e caratteristiche.

Il gel doccia

Il gel doccia all’Argan è un detergente delicato e piacevolmente profumato, ricco di sostanze preziose come l’olio di argan, un’olio vegetale che vanta molteplici proprietà per la pelle e in una bella confezione da 250 ml. Ecco come lo presenta l’azienda:

“Morbido e delicato sulla pelle, trasforma il momento del bagno in una confortevole pausa di benessere. Contiene puro olio di Argan, prezioso alleato per una azione protettiva, idratante ed emolliente. In armonia con la natura, il bagno doccia all’Argan non contiene SLES, parabeni, siliconi, oli minerali e coloranti”

Un prodotto con un Inci invidiabile che saprà prendersi cura della pelle in modo dolce e avvolgente.

La crema ricca massaggio corpo

Dopo la doccia, massaggiare il corpo con una emulsione ricca e profumata sarà un gesto di grande amore per se stessi ma anche di cura della pelle e del corpo. L’epidermide sarà idratata in profondità e il corpo si rilasserà, magari dopo una stressante giornata. Ecco come la presenta l’azienda:

“In armonia con la natura, la crema ricca all’olio di Argan contiene più del 98% di ingredienti di origine naturale. Piacevole da massaggiare e di facile assorbimento, idrata e protegge la pelle rendendola elastica e luminosa. Non contiene: parabeni, siliconi, coloranti e oli minerali”

Il prezzo del cofanetto è decisamente accessibile, €. 24,99. Non vi resta che cliccare ‘acquista’ ed inserire nell’indirizzo di consegna quello della persona a cui volete donare questi prodotti corpo!