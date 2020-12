Al GF Vip, Cristiano Malgioglio ha insinuato il dubbio sui contratti dei concorrenti di Alfonso Signorini mettendo in imbarazzo Giacomo Urtis. La Regia è subito intervenuta, staccando tutto.

Al GF Vip ha sempre attirato una certa curiosità cosa si cela dietro i contratti dei concorrenti del reality show di canale 5. Per anni, infatti, si è sempre mormorato che i vipponi, e non, avessero già prestabilito fin quando restare all’interno del programma, mentre altri sospettino che il loro guadagno vari intorno alla loro permanenza nello show.

Ad insinuare ancora una volta il dubbio su cosa si cela dietro determinati contratti è stato Cristiano Malgioglio, che nelle scorse ha messo in imbarazzo Giacomo Urtis tanto da far intervenire in men che non si dica, come potete vedere nel video pubblicato in fondo alla pagina, la regia che ha deciso di staccare la regia in modo tale, probabilmente, che non venisse svelato qualche dettaglio di troppo sui retroscena del programma o magari qualche notizia che potesse essere percepita in maniera sbagliata dai telespettatori.

Ma che cosa ha chiesto il paroliere di Mina al chirurgo delle star? Cristiano, dopo aver consolato Pierpaolo Pretelli, ha chiesto a Giacomo quante puntate sono previste nel suo contratto.

Malgioglio mette in imbarazzo Giacomo Urtis: la regia del GF Vip interviene

Cristiano Malgioglio ha chiesto al suo compagno di viaggio, come anticipato, per quante puntate avesse concordato con la produzione. Anche perché le sue parole, dimostrabili nel video ripreso dagli utenti della rete, non lasciano alcun dubbio: “Ma tu quante puntate hai nel contratto? 10?” gli ha chiesto.

Giacomo Urtis è rimasto profondamente imbarazzato dalla domanda postagli dal paroliere di Mina, che di recente ha discusso con Elisabetta Gregoraci, tant’è che non ha dato alcuna risposta ma ha iniziato a balbettare parole senza senso. La regia del Grande Fratello Vip è subito intervenuta staccando l’inquadratura su di loro, preferendo mandare in onda altre immagini dei concorrenti di quest’edizione. Sul web ovviamente la scena non è sfuggita e ha fatto ampiamente discusso sul motivo di tale scelta della regia.

C’è chi sospetta, infatti, come anticipato, che i concorrenti si accordino in precedenza con la produzione su quanti giorni trascorrere nella casa più spiata d’Italia, mentre altri credono che il gesto sia stato dovuto soltanto per non lanciare messaggi sbagliati al pubblico che da casa osserva tutto in maniera vigile, ma facendo così purtroppo il sospetto è continuato a crescere nel pubblico e c’è chi è convinto che Cristiano non lascerà la casa prima delle feste di Natale perché dovrà tenere un concerto a Capodanno. Sarà realmente così?

Almeno per il momento questi sono soltanto supposizioni da parte del popolo della rete, in quanto non c’è alcuna conferma ufficiale su cos’è previsto nei contratti del GF Vip e probabilmente i retroscena di questi documenti sono a conoscenza soltanto dei diretti interessati.