Emma Marrone come Barbie. Spunta l’inatteso messaggio: “Sei meglio tu”

Emma Marrone in versione Barbie magia delle feste su Instagram. Tra i tanti commenti, spunta l’inatteso messaggio: “Sei meglio tu”.

Emma Marrone in versione Barbie magia delle feste per il Natale ormai alle porte. La cantante salentina incanta indossando un vestito bianco, tacchi euna giacca scusa con qualche motivo colorato. Con i capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle e un trucco più marcato sugli occhi, la Marrone è pronta per festeggiare il Natale con i genitori e il fratello Checco.

“Barbie magia delle feste”, scrive Emma pubblicando le foto. “Non è vero sono in tuta sul divano”, aggiunge conquistando ancora di più gli applausi dei suoi followers. Tantissimi i like e i commenti ricevuti e tra i tanti ne spunta uno che ha conquistato, a sua volta, i like dei followers.



Emma Marrone e il messaggio che conquista tutti

“Sei meglio tu di Barbie”: è questo il commento che un fan ha scritto sotto l’ultima foto di Emma Marrone in cui la cantante salentina appare in versione fatina con il vestito bianco. Bella, indipendente, sicura di sè e orgogliosa delle proprie scelte, Emma passa con disinvoltura dall’essere un’anima rock a sfoggiare un look più romantico come quello che vedete qui in alto.

Il commento del fan ha conquistato anche gli altri folllowers della cantante che hanno ammesso di essere d’accordo con lui trovando Emma sempre più bella. Tra i tanti like e commenti è spuntato anche quello di Blind, il finalista di X Factor che, con Le Iene, ha fatto uno scherzo alla Marrone facendole una proposta indecente.

Bellissima, dopo gli ultimi mesi piuttosto impegnativi, la Marrone ha raggiunto la famiglia in Puglia dove trascorrerà le feste godendosi l’amore dei genitori. Nella sua casa, Emma torna al passato condividendo con i fans la bellezza di godere della semplicità delle giornate in casa osservando la mamma alle prese con la preparazione dei dolci natalizi tipici della tradizione culinaria salentina.

Nessun nuovo amore, dunque, all’orizzonte per Emma che, per il momento, si gode l’amore della famiglia e quello a distanza degli amici che sente parte della propria famiglia.