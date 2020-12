Una colazione leggera senza rinunciare al gusto, uno spuntino semplice, sfizioso, sano, da impreziosire grazie alla meravigliosa ricetta di cooking_fitness_girl.

I waffles che stiamo per proporti li preparerai senza burro, sostituito dalla ricotta e da ingredienti che conferiranno morbidezza a questo fantastico dolce light! cooking_fitness_girl sta per stupirti di nuovo!

La ricetta light dei Colorful waffles

Hanno un sapore più delicato, leggero, perfetti se accompagnati con frutta fresca dal sapore deciso, come more o mirtilli. Una merenda golosa o un dolce prelibato della domenica con l’aggiunta di panna, gelato o creme a piacere!

Ingredienti

200 g di albume

160 ml latte

110 g farina di avena

30 g farina di castagne

50 g di yogurt greco

50 g di ricotta

miele per dolcificare

cannella per aromatizzare

idrolitina+limone come agente lievitante

Preparazione

Frullare tutti gli ingredienti liquidi e poi aggiungere quelli secchi e far frullare fino a quando tutto si è amalgamato; per ultimo aggiungere e far agire l’idrolitina+limone.

Preriscaldare il forno a 180 gradi per 20/25 minuti. Versare il composto negli appositi stampi in silicone e infornare. Una volta sfornati decorare a piacere.

Quale versione preferite?

1. Crema spalmabile proteica o crema a scelta, mirtilli e more in superficie.

2. Crema spalmabile al pistacchio, granella di pistacchio in superficie.

3. Crema alla nocciola, fragole in superficie.

4. Yogurt greco 0% grassi ai frutti rossi, lamponi in superficie.

Dai un’occhiata alla preziosa raccolta di ricette della nostra cooking_fitness_girl, sul suo profilo Instagram e immergiti in questo mondo fatto di ricette senza sensi di colpa, tutte light e ricche di creatività. Preparazioni sempre nuove per arricchire le tue mattine e iniziare al meglio la giornata!

