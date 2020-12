Che ne dite di preparare con i vostri piccoli la colazione per Babbo Natale? Un’idea davvero originale che terrà impegnati i piccoli.

Mancano solo pochissimi giorni al Natale, si sa quando in casa ci sono i piccoli è importante mantenere una certa atmosfera. Non solo i bambini si devono tener impegnati e certo che non è proprio facile.

In questo particolare periodo che stiamo vivendo che non permette di trascorrerlo come gli altri anni, non deve mancare l’euforia e la fantasia per l’avvento del Natale. E’ necessario non trasmettere le preoccupazioni ai bambini, anzi è importante distrarli tenendoli impegnati con lavoretti natalizi.

Che ne dite di intrattenerli facendoli preparare anche qualcosa di dolce? Noi di CheDonna.it vogliamo darvi un piccolo consiglio. Per creare maggiore atmosfera natalizia e non solo far vivere ai bambini la magia del Natale, che ne dite di far preparare loro la colazione per Babbo Natale?

Colazione per Babbo Natale: ecco le ricette tutorial

La tradizione vuole che Babbo Natale porti a tutti i bambini i doni, li posiziona sotto l’albero e il giorno di Natale si scartano i regali in famiglia. Un momento bellissimo per i piccoli, non vedono l’ora di scoprire se i lori desideri sono stati esauditi. Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha tranquillizzato i più piccoli affermando che Babbo Natale è immune al Covid-19.

Ma sarebbe molto carino se con i vostri piccoli preparereste la colazione per Babbo Natale. Quindi raccogliete le idee e dite ai vostri piccoli che per consegnare tutti i regali Babbo Natale si stancherà e di conseguenza avrà bisogno di energia per continuare il suo lavoro. Magari coinvolgendoli con la preparazione di ricette dolce, non solo li tenete impegnati, ma li coinvolgete e li avvicinate alla cucina, così da stimolare la creatività e la manualità.

Allora non vi resta che preparare con noi alcuni semplici e facili dessert per la colazione di Babbo Natale.

1-Pancake natalizio alla Nutella

Dolcetti morbidi e soffici che si preparano facilmente, che piacciono a tutti non solo ai bambini ma anche a Babbo Natale. Dopo la preparazione li potete arricchire con la crema alla nocciola. In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararli con i vostri piccoli.

Avete mai pensato di creare la casa di pan di zenzero?

2- Biscotti natalizi con lo zucchero di canna

I biscotti di pan di zenzero si preparano senza alcuna difficoltà, un pensiero gradito a Babbo Natale, che volendo potete prepararli in quantità maggiore e fate piccolo foro e li appendete al vostro albero di Natale. Con i vostri piccoli, non vi resta che preparare i biscotti di pan di zenzero seguendo il tutorial qui sotto. Un modo perfetto per coinvolgere i vostri bambini, si divertiranno tantissimo ad impastare insieme a voi.

3- Tazza di cioccolata calda

Certamente una tazza di cioccolato sarebbe perfetto da servire a Babbo Natale che potrebbe gustare con i biscotti. Però potete preparare la cioccolata meno densa e metterla nel thermos così si manterrà calda. I vostri bambini saranno davvero felici di servire tutto ciò ad una persona speciale. In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararla in poco tempo.

In alternativa potete preparare una tazza di latte, magari aggiungete una cannuccia per rendere ancora più gustosa e particolare la colazione.

Ma come potete servire tanta bontà? Provate a realizzare una tovaglietta da colazione così da creare un angolo per Babbo Natale. Ecco il tutorial che vi darà tutte le indicazioni per prepararlo.

Allora non vi resta che scoprire anche le ricette salate da preparare con i vostri piccoli.