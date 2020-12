Alzi la mano chi non si stufa mai di mangiare patate anche a cena? Noi siamo i primi, ma cerchiamo anche di variare il più possibile: tre ricette veloci e golosissime

Pochi ingredienti in cucina come le patate hanno un utilizzo pazzesco, che va dagli antipasti ai dolci. Ed è l’idea che vogliamo darvi oggi: una cena completa a base di patate ma non solo, per un’alimentazione sana e completa, senza rinunce.

Cestini di patate con zucchine e formaggio

Ingredienti (per 12 cestini)

300 g patate

200 g zucchine

150 g scamorza affumicata

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale fino

origano

burro fuso

Sbucciate le patate e tagliatele con una mandolina a fettine sottili. Spostatele in una ciotola e conditele subito con olio di oliva, origano e sale e origano. Mescolate con le mani per insaporire bene e poi imburrate con burro fuso 12 stampini in alluminio.

Con le fette di patata coprite prima il fondo e poi i bordi interni rivestendo completamente gli stampini. Metteteli su una griglia del forno a mezza altezza e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 200° per circa 20 minuti.

Mentre aspettate, tagliate a cubetti la scamorza, spuntate e lavate le zucchine, poi tagliatele a dadini. Versate due cucchiai di olio in una padella e aggiungete lo spicchio d’aglio pelato, lasciando

insaporire pochi secondi. Quindi aggiungete le zucchine, salate e cuocete per 15 minuti a fuoco moderato. Terminata la cottura, eliminate l’aglio e tenete da parte.

Sfornate i cestini di patate e riempiteli con qualche cubetto di scamorza, le zucchine

e finite con un ultimo strato di scamorza. Ripassate in forno per 10 minuti, per fare sciogliere la scamorza, poi sfornate e lasciate intiepidire.

Patate protagoniste di una cena super gustosa

Paccheri con patate e porcini

Ingredienti:

360 g paccheri

6 patate

500 g funghi porcini

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

prezzemolo

basilico

parmigiano

sale

pepe

Sbucciate le patate e poi tagliatele a cubetti, abbastanza regolari. Poi cuocetele in acqua fredda e abbondante Intanto che aspettate, pulite i funghi come vi abbiamo insegnato, cioè senza passarlo sotto ,l’acqua ma solo con un panno carta e un coltellino per eliminare tutta la terra.

Tagliate i porcini a fettine e poi a cubotti non troppo piccoli. Nel caso non ci fossero freschi, potete usare anche quelli surgelati. Quindi tritate del prezzemolo con uno spiccio di aglio e poi unite anche 2-3 foglie di basilico spezzettate a mano.

In una padella fate scaldare 2 cucchiai di olio, poi versate il trito di aglio e odori per farli insaporire. Infine unite anche i funghi e lasciateli andare fino a quando sono ridotti. Quanto le patate sono a buon punto, unite nella pentola, anche i paccheri. Salate l’acqua in cottura e versate un filo d’olio per non fare attaccare la pasta.

Scolate la pasta con un mestolo, lasciando le patate in pentola con un po’ d’acqua di cottura. Quindi versate di nuovo i paccheri nella pentola con le patate, unite anche i funghi e date una mescolata. Poi aggiungete anche il parmigiano grattugiato facendo andate sempre a fiamma bassa e infine alcune foglie di basilico fresche.

Torta cremosa di patate

Ingredienti

2 uova medie

300 g di patate bollite

90 g di zucchero semolato;

scorza di un limone

zucchero a velo

Dividete i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi a neve ben ferma con le fruste elettriche;

Poi montate anche i tuorli con lo zucchero semolato, per circa 4 minuti. Alla fine dovete ottenere ottenere una crema chiara.

Intanto mettete a bollire le patate in acqua non salata e quando sono cotte schiacciatele bene con i rebbi di una forchetta. Poi unite ai tuorli montati anche la scorza di un limone non trattato, le patate schiacciate e mescolate.

Unite poi gli albumi e incorporateli con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Versate l’impasto in una tortiera con cerniera da 18-20 centimetri ricoprendo il fondo con carta forno.

Mettete a cuocere in forno statico, preriscaldato a 170° per 40 minuti circa. Quando la torta cremosa di patate è pronta, tiratela fuori dallo stampo e spolverizzate con zucchero a velo in superficie.