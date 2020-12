Se vuoi trascorrere del tempo insieme ai tuoi bambini ecco un’idea eccezionale: come preparare la casetta di pan di zenzero. Ecco i trucchi per realizzarla.

Manca ormai pochissimo a Natale e tutti siamo intenti nei preparativi, anche se quest’anno sarà una festa in formato ridotto a causa del Covid-19.

I bambini però non devono perdere la magia del Natale ed è nostro dovere rassicurarli e fargli vivere ugualmente una festività serena, nonostante tutto.

Ecco che allora vi diamo lo spunto per trascorrere del tempo di qualità insieme ai vostri bambini preparando la casetta di pan di zenzero. Un’attività che i vostri piccoli adoreranno. Scopriamo tutti i trucchi per realizzarla.

Cos’è la casetta di pan di zenzero

Un’usanza tipica dell’America settentrionale ma anche del nord Europeo, la casetta di pan di zenzero e un dolce che si prepara durante le festività natalizie che i bambini si divertono a realizzare insieme a loro genitori in questo periodo dell’anno.

Sembra che le prime casette di pan di zenzero siano apparse nel 1800 in Germania in seguito alla fiaba dei fratelli Grimm ‘Hansel e Gretel’, che narra proprio di questi due bimbi abbandonati che trovano una casa fatta di pan di zenzero e decorata con zuccherini, perline, confettini e caramelline di ogni genere.

Proprio in quel periodo i fornai tedeschi iniziarono a produrre queste casette nel periodo natalizio riscontrando un notevole successo tanto da diventare poi un’usanza famosa anche in altre parti del mondo.

Insieme ai biscotti a forma di omino, detti appunto omini di pan di zenzero, di cui vi avevamo dato conto nelle nostre pagine, vogliamo suggerirvi allora un’altra preparazione stavolta un po’ più impegnativa ma che farà felicissimi i vostri bambini.

Si tratta di una vera e propria “opera architettonica” che li divertirà tantissimo e li terrà impegnati per qualche ora. Cucinare per i bambini è a pieno titolo un divertimento pari al gioco, anzi a volte anche di più.

Non considerando il fatto che trascorrere del tempo tra i fornelli è un’attività pienamente educativa, utile a sviluppare i sensi e la manualità. Inoltre, si tratta di un’occasione da non perdere per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, ritagliandosi uno spazio insieme, al di fuori del tran tran quotidiano.

Come realizzare la casetta di pan di zenzero

In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e la spiegazione per costruire questa opera d’arte natalizia.

Innanzitutto occorrerà partire dal preparare la frolla allo zenzero e per realizzarla vi serviranno:

Ingredienti

1 kg di farina

250 g di zucchero

250 g di burro

20 g di cacao amaro

1 bustina di lievito

500 g di miele millefiori o acacia

2 uova

1 cucchiaino di zenzero

1 cucchiaino di cannella

1/2 cucchiaino di noce moscata

1/2 cucchiaino di cardamomo pestati

1/2 cucchiaino di chiodi di garofano pestati

Naturalmente dopo aver realizzato la frolla bisognerà tagliarla secondo gli stampi che dovrete preparare in anticipo. Qui sotto il video per riprodurre le sagome. Poi andrà cotta e dovrete far passare un giorno per assemblare la casetta.

Una volta che avrete realizzato le varie parti della casa dovrete assemblarle con la ghiaccia reale e ricordate di prepararne in abbondanza perché ve ne servirà una gran quantità.

Qui la ricetta per prepararla.

A questo punto non resta che procedere con la decorazione, quindi aiutandovi con la ghiaccia reale potrete fare dei disegni, ad esempio del tetto, delle porte e delle finestre ed attaccare confettini al cioccolato, codette di zucchero, caramelline e tutto quello che più vi ispira.

La decorazione è infatti molto personale e può cambiare a seconda del gusto personale. Potrete inoltre arricchire la vostra creazione, ad esempio realizzando dei biscottini di pan di zenzero a forma di alberelli di Natale e omini. Infine, immancabile sarà decorare il tutto con dello zucchero a velo che farà sembrare la vostra casetta innevata.

Ed ora non ci resta che augurarvi buon lavoro e buon divertimento!