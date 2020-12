Alessandra Sgolastra, ex fidanzata di Andrea Zenga: “Inseparabili”

Alessandra Sgolastra è l’ex fidanzata di Andrea Zenga, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Alessandra Sgolastra è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla prima, ed unica, edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Alessandra prese parte alla trasmissione insieme al suo ex fidanzato Andrea Zenga, che è stato scelto da Alfonso Signorini per prendere parte alla quinta edizione del GF Vip.

I due, nonostante abbiano scelto di abbandonare l’isola delle tentazioni da fidanzati, hanno scelto di separare le proprie strade in primavera, senza dilungarsi più di tanto sui motivi che li hanno spinti a dirsi addio e non si sa nemmeno se si sono rimasti in buoni rapporti o meno. Ma sicuramente, durante il corso della permanenza di lui nella casa più spiata d’Italia, ne sapremo di più.

Almeno per il momento lei sul suo profilo Instagram ha preferito non commentare l’ingresso di lui nel programma, preferendo dedicare una dolce dedica al suo amico a quattro zampe, sottolineando quanto loro siano inseparabili. Sicuramente questo non vale per il rapporto che lei e il suo ex hanno instaurato.

Alessandra Sgolastra: chi è l’ex fidanzata di Andrea Zenga del GF Vip

L’ex fidanzata di Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra, è nata a Porto Recanati nel 1996. Precisamente il 23 settembre.

Fin da giovanissima ha provato ad entrare nel mondo dello spettacolo, prendendo parte anche a Miss Blumare per poi prendere parte alla prima edizione di Temptation Island Vip. Durante il suo percorso ha più volte rimarcato la storia del suo ex fidanzato, confidando al suo tentatore, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, come lui facesse riferimento fin troppo al patrimonio dei suoi genitori piuttosto che concentrarsi sulla sua carriera. Sarà forse questo il motivo che avrà spinto i due a darsi addio?

Durante il corso della loro permanenza nel programma lei sembrava essere piuttosto attratta dall’ex tronista, mentre lui sembrava piuttosto indifferente di fronte alle dinamiche del programma, accettando il tutto quasi in maniera passiva.

Come anticipato, sulla loro rottura, visto che hanno abbandonato l’isola delle tentazioni da fidanzati, non si sa molto. Anche perché non sono più apparsi sul piccolo schermo degli italiani, ma sicuramente durante il corso di quest’avventura al GF Vip ne sapremo di più. Perché si sa: tutte le curiosità del pubblico, o quasi, vengono sempre soddisfatte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Sgolastra (@alessandrasgolastra)

Alessandra Sgolastra interverrà in merito al percorso del suo ex fidanzato Andrea Zenga al GF Vip o preferirà ignorare il tutto? Almeno per il momento sul suo profilo Instagram ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, ma non è detto che non lo faccia durante il corso di quest’avventura qualora il suo nome dovesse venire a galla. Anche perché nella casa più spiata d’Italia, lo sanno bene gli altri vipponi che sono già presenti da un po’ di tempo a questa parte, tutti gli scheletri nell’armadio vengano a galla ed in diretta televisiva per giunta.