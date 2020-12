Tortino al cioccolato con il cuore morbido, il dolce buono per tutte le occasioni. Non è difficile da preparare a casa, ve lo dimostreremo

Alzi la mano chi non ama il tortino al cioccolato con il cuore morbido. Un dolce al cucchiaio prelibato, delicatissimo, che tutti vorrebbero almeno una volta nella vita sapere preparare. Ecco, vi sveliamo un segreto: potete farlo anche a casa, perché c’è un segreto per un perfetto tortino al cioccolato con il cuore morbido buono come quello della pasticceria.

Una ricetta molto più facile di quello che potete immaginare e che porta via anche poco tempo. Ma qual è il segreto per una ricetta perfetta? Uno, anzi due. Il primo è la scelta di un ottimo cioccolato fondente, almeno al 670 per cento. Il secondo è nel rispetto dei vati passaggi, Sono pochi ma necessari, quindi abbiate la pazienza per seguire la ricetta.,

Tortino al cioccolato con il cuore morbido, come servirlo

Non c’è bisogno di grandi impiattamenti per servire un ottimo perfetto tortino al cioccolato con il cuore morbido. Ma potete decorarlo con dei frutti di bosco e dello zucchero a velo un superficie e sarà ancora più goloso.

Ingredienti:

150 g di cioccolato fondente

2 uova

1 tuorlo

100 g di burro

80 g di zucchero a velo

1 baccello di vaniglia

20 g di farina 00

cacao amaro

Preparazione:

Per prima cosa mettete a sciogliere il cioccolato con il burro a bagnomaria. Se poi siete di fretta potete anche utilizzare il microonde. Quando sono fusi e sciolti fusi, mescolate e lasciate raffreddare da parte.

Quindi aggiungete a questa base anche le uova. Prima le due intere e poi, ancora un tuorlo separato. Dall’albume. Una volta che sono incorporate, unite anche il baccello di vaniglia (oppure l’aroma di vaniglia) e mescolate tutto.

Passate alle polveri: passandoli al setaccio, inserite nel composto prima la farina e poi lo zucchero a velo. Mescolate tutto con una frusta a mano facendo amalgamare bene tutti i componenti dell’impasto.

Prendete i pirottini, ungeteli bene con un po’ di burro e poi con il cacao amaro. Riempiteli per 2/3

con l’impasto e poi cuocete in forno per circa 12 minuti a 180°. Tirate fuori, lasciate raffreddare leggermente e poi sformate i vostri tortini al cioccolato con cuore morbido.