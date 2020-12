Ogni settimana i vip del Grande Fratello sfoggiano look all’ultimo grido. Dal suo ingresso nella casa si è fatta subito notare Sonia Lorenzini. Accusata di copiare Chiara Ferragni, vediamo come ispirarci al suo stile charming.

La miglior vestita della puntata di lunedì 14 dicembre – a mani basse – è stata l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Sonia Lorenzini. La tenace mantovana aveva partecipato al programma di Maria De Filippi per conquistare il cuore del modello e blogger campano Claudio D’Angelo.

Come copiare il look di Sonia Lorenzini

Il mini dress Balmain (prima immagine) le avrebbe donato decisamente di più in bianco sia per il contrasto con la sua carnagione sia perché sullo schermo i colori carne, beige e nude in genere, appiattiscono l’immagine ed ingrossano la figura (soprattutto i fianchi). Sonia Lorenzini si sta mostrando ogni settimana con outfit molto costosi ed il pubblico del reality le sta facendo i conti in tasca. Nella foto sopra il suo look è però molto semplice, camicia bianca, top nero e cappello da pescatore decisamente alla moda ed in tinta. Per scegliere i cappelli più trend della stagione leggete qui.

L’abito attillato in tessuto sintetico stretch ha spalline sottili e chiusura posteriore con cerniera. Lo si trova da Guess come “bandage Marciano” a 179 euro. Sonia è del segno zodiacale dei pesci e si definisce molto altruista, caratteristica che in effetti è tipica del segno.

Mentre Antonella Elia, in studio, nell’ultima puntata del GF Vip ha fatto una splendida figura con l’outfit firmato Chiara Boni, le cui creazioni stanno davvero bene a tutte, lo stesso non si può dire di Dayane Mello, secondo me la peggio vestita della serata con un abito giallo acido a balze di Mario Dice che non le donava affatto. Per guardare i look delle vip ed i nostri giudizi approfondite qui.

Nella sua prima apparizione la bella Sonia, in total look The Attico di Gilda Ambrosio, aveva attirato molte critiche sul web per la mancanza di originalità. L’outfit di pailettes e piume era stato infatti già postato da Chiara Ferragni.

Tommaso Zorzi aveva subito etichettato il look lilla con la parola “circo” in evidente accezione negativa. Il costo è di 2700 euro ed è impossibile trovarne una copia simile a minor prezzo. Un’idea potrebbe essere quella proposta da Asos in nero e bustier di pizzo a 76,99 euro.

Chissà quali outfit avrà Sonia Lorenzini nei prossimi mesi di Gf Vip. Per copiarla, come abbiamo visto, basta poco. Quello che mi piace di più è la comodità di creare un look semplicemente con abito e tacco. Direi perfetto, sia per le ritardatarie sia per chi di moda non ne capisce un granché.

Silvia Zanchi