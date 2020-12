Scopri cosa spinge i segni dello zodiaco a pensare sempre al peggio. Il parere delle stelle segno per segno.

Si sente spesso parlare di pensiero positivo e di come lavorare su se stessi per imparare a prendere il meglio dalla vita. Che si tratti di vedere il bicchiere mezzo o pieno o mezzo vuoto, però, la verità è che per molte persone pensare sempre positivamente non è affatto semplice. Presto o tardi, infatti, ci troviamo tutti a pensare in modo negativo. Così come può capitare di aspettarsi il peggio dalla vita.

Un aspetto che riguarda un po’ tutti e che può dipendere da svariati aspetti tra i quali non va dimenticata l’influenza delle stelle. Oggi, quindi, cercheremo di capire, almeno dal punto di vista delle stelle, cosa spinge i vari segni a pensare al peggio.

Perché i segni zodiacali pensano al peggio? Ecco la risposta delle stelle

Ariete – Per avere piacevoli sorprese

Sempre positiva e proiettata in avanti non sei solita pensare al peggio. E se lo fai, è solo per avere delle piacevoli sorprese. Ti piace infatti, non farti castelli in aria ma prendere ciò che viene. Ancor meglio se si tratta di qualcosa di infinitamente più grande di quello che avevi immaginato. Qualcosa che potrai rendere ancor più speciale proprio perché priva di aspettative in merito.

Toro – Perché fai fatica a riprenderti dal passato

Quando subisci un torto fai fatica a dimenticare e ciò vale anche per le brutte esperienze che puoi aver fatto nella vita. Se ti capita di pensare in negativo è quindi per proteggerti da nuove delusioni. Un aspetto che ti caratterizza nel profondo e che fa di te una persona bisognosa di conferme. Conferme che pian piano ti aiuteranno a sentirti sempre più sicura e ad abbracciare la possibilità di tornare a pensare in positivo.

Gemelli – Perché vuoi farti trovare pronta

Per te la vita è una sfida e quando pensi al peggio è solo per farti trovare pronta e per dare il meglio che puoi. Si tratta di un aspetto che ti coinvolge molto più di quanto vorresti ma che è anche un punto di forza non indifferente. In questo modo infatti riesci a creare sempre strategie vincenti ed in grado di portarti proprio dove desideri. E tutto senza troppi sforzi.

Cancro – Perché sei insicura

Ciò che ti spinge a pensare sempre al peggio è la tua innata insicurezza che si mescola alla paura di non farcela e di provare delusioni dalla vita. Per fortuna hai sempre persone al tuo fianco in grado di darti il giusto sostegno. Ciò che ti serve per tenere sempre aperta la porta della speranza e per imparare che essere forti è qualcosa che nasce da dentro e che lavorandoci su può cambiare in positivo.

Leone – Per non sperare troppo

Tu sei una che conta molto sulle proprie capacità. Per questo motivo non ami affidarti ai sogni o alla speranza. Il tuo timore è infatti quello di rimanere delusa o di perdere di vista il traguardo al quale aneli e che ti è indispensabile guardare per trovare la forza di lottare come si deve. Una forza che ti aiuta da sempre ad ottenere tutto quel che desideri, ivi compresi i tuoi tanti sogni.

Vergine – Perché non ami farti illusioni

Realista come sei, non ti piace affidarti a sogni e speranze se non sei certa che si possono realizzare. Così, davanti a due possibilità, finisci sempre con il pensare al peggio. Una mossa che non è affatto idonea e che dovresti sforzarti di cambiare al fine di vivere meglio e con più serenità. Una serenità che, una volta sperimentata ti aiuterà a sbloccarti e a pensare in modo sempre più positivo.

