Sanremo 2021, cantanti big in gara: ecco tutti i nomi

Sanremo 2021, cantanti big in gara al Festival: ecco tutti i nomi degli artisti sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

Sono 26 i cantanti in gara tra i big del Festival di Sanremo 2021. A condurre la 71esima edizione del Festival, in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo, sarà ancora una volta Amadeus che, per il secondo anno consecutivo, riveste anche il ruolo di direttore artistico.

10 donne e 16 uomini sono i cantanti in gara tra i big i cui nomi sono stati annunciati da Amadeus, in diretta su Raiuno, durante la finalissima di Sanremo Giovani 2021 al termine della quale sono stati svelato i nomi delle 8 Nuove Proposte che saliranno sul palco del Teatro Ariston durante la 71esima edizione di Sanremo.

Chedonna segue in diretta la serata con Amadeus. Restate sintonizzati per scoprire in tempo reale i nomi di tutti i big in gara.

Sanremo 2021: il toto nomi, da Ermal Meta a Fedez

Sono tanti i nomi che sono stati accostati al Festival di Sanremo 2021 e tra i tanti spiccano grandi nomi che hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico. Per Tv Blog, sul palco del Teatro Ariston, durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo, dovrebbero esserci:

Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Noemi, La rappresentante di Lista, i Maneskin, Michele Bravi, Colapesce con i Dimartini, Madame e Aiello.

Tv Blog ha poi parlato di Giò Evan mentre l’Ansa ha parlato di Fedez, Annalisa, Elodie, Malika Ayane e Orietta Berti.

Chi ha smentito la propria partecipazione al Festival è stato Leo Gassmann che, su Instagram, rispondendo ai fans, ha scritto:

“Molti di voi mi stanno domandando se parteciperò a Sanremo quest’anno. Non ci sarò. Non vi nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci, ma è giusto così. Ogni artista ha il proprio messaggio da comunicare e ha il diritto di presentarlo in un festival come questo. Non c’è mai un vincitore o uno sconfitto. Fino a quando avremo la libertà di esprimerci nessuno potrà mai ferirci. È giusto che ci sia spazio per tutti”.

Nelle scorse settimane era circolato anche il nome di Fabrizio Moro che, però, per il momento, esclude di tornate sul palco dell’Ariston nonostante sia un palcoscenico a cui è particolarmente legato.