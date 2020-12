Natale è dietro l’angolo e dovrete far recapitare per tempo i vostri regali alle persone che amate. Ecco un’idea regalo perfetta per una donna, magari la vostra amica fissata con i prodotti bio.

Questo sarà un Natale ‘speciale’ e speriamo unico nella storia delle nostre vite. Non sarà possibile passare le feste con tutte le persone che amiamo e per questo sarà un gesto molto affettuoso e senza dubbio apprezzato quello di far recapitare un dono da parte nostra, magari alla nostra migliore amica.

Abbiamo pensato di proporvi un cofanetto di prodotti per il viso, che sarà perfetto soprattutto per le donne che amano i prodotti Biologici e a base di rimedi naturali. Scopri anche la trousse bella ed economica per il make up occhi

Idea regalo di Natale: pelle perfetta con il cofanetto di prodotti per il viso bio

Spedire un dono natalizio in questi giorni può diventare un’impresa titanica, lunghe file alla posta o presso i corrieri per far recapitare in tempo i nostri auguri natalizi, magari assieme ad un dono che veicoli in modo grazioso tutto il nostro affetto.

Sicuramente, rivolgersi ad un sito di e-commerce come Amazon, sarà la soluzione migliore e noi abbiamo identificato un dono che potrebbe davvero essere perfetto per una giovane donna, attenta alla cura della pelle e soprattutto alla beauty routine con prodotti bio e anti età.

Il Cofanetto Regalo Donna in Edizione Limitata, Coffret Garnier Bio Anti-Età alla Lavanda, con Crema Antirughe e Olio Viso Illuminante. Un dono davvero ideale che se ordinato per tempo arriverà prima di Natale! Scopri anche l’idea regalo perfetto per un’amica con i capelli ricci!

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020

Ma conosciamo meglio i prodotti a base di lavanda, contenuti in questo cofanetto in edizione limitata:

L’olio illuminante

Ecco come lo presenta l’azienda:

” Il nuovo Olio Illuminante levigante di Lavanda Biologica. Arricchito con Olio di Argan Bio e Vitamina E antiossidante, nutre e ammorbidisce la pelle. In una settimana, per l’87% delle donne (test di autovalutazione, 82 volontari) la pelle è più elastica. Adatto a tutti i tipi di pelle. Utilizzo Alla mattina e/o alla sera, sia sul viso che sul collo, l’olio può essere usato in due modi: 1 – Da solo, come trattamento giorno o notte: massaggiare una piccola quantità d’olio sul viso e collo, con movimenti circolari per un assorbimento ottimale. Applicare anche su collo e décolleté! 2 – Come booster per un trattamento viso: unire qualche goccia di olio con una piccola quantità di crema viso alla Lavanda per un look immediatamente più luminoso”

La crema antirughe

Ecco come la presenta l’azienda:

“La nuova crema anti-rughe all’olio essenziale di Lavanda Bio e Vitamina E antiossidante. L’Olio Essenziale di Lavanda è conosciuto per le sue proprietà rigeneranti. Questa crema è perfetta per tutti i tipi di pelle.

Per una pelle uniforme e dall’aspetto più giovane, questa crema anti-età rende la pelle morbida e vellutata. Può essere utilizzata da sola o miscelata con poche gocce di Olio viso Illuminante alla Lavanda della stessa gamma per un vero boost di luminosità”

Due prodotti molto performanti, perfetti per la pelle di una giovane donna, non più ragazza, che ricerca un incarnato compatto e luminoso. Il prezzo del cofanetto in edizione limitata in vendita su Amazon davvero invitante è di €.16,61. Che aspettate correte ad acquistarlo, basta un click!