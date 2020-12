Plaxy Locatelli è la moglie della prima stella Michelin italiana all’estero Giorgio Locatelli, è una business woman riservata e concreta. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla loro storia d’amore.

Giorgio Locatelli, protagonista dell’ottava edizione di Masterchef è un’eccellenza italiana di Corgeno di Vergiate, più famoso d’Inghilterra noto al grande pubblico per essere un giudice di Masterchef. Giorgio è stato il primo italiano all’estero a raggiungere una stella Michelin.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ciò che è noto è che la moglie ha avuto un peso incisivo e decisivo sul rendere lo chef Locatelli quello che è oggi.

Difatti se il grande chef Giorgio Locatelli ha avuto un enorme successo con la cucina della sua amata Locanda (la Locanda Locatelli, in Seymour Street a Londra), conquistando con i suoi bei modi e con una visione della cucina innovativa e fuori dagli schemi ( e la stella Michelin) lo deve anche e soprattutto alla moglie, che lo accompagna da tantissimi amici.

Diciamo che se della vita privata dello chef originario di Varese si sa poco, della moglie Plaxy si sa ancora meno: tiene addirittura così tanto alla sua privacy da non avere profilo Instagram, contrariamente alle altre mogli dei colleghi cuochi.

Plaxy Locatelli: chi è, età, matrimonio

Quello che sappiamo di Plaxy è che è inglese, classe 1964: ha conosciuto Giorgio non appena si trasferì a Londra per inseguire il suo grande sogno e, da allora, sono una coppia affiatatissima sul lavoro e innamoratissima nella sfera privata.

Il loro primo incontro è molto divertente e comico, come ha raccontato al Telegraph nel 2010 la donna: “L’ho invitato a cena. Allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. Poi avevo riempito un ananas di frutta, tremendo. Lui è arrivato con un mazzo di fiori penzolanti che si erano ammosciati dopo una giornata in cucina”.

Però nonostante un inizio non proprio promettente la loro è un bella storia d’amore, tra le più longeve del mondo dello spettacolo.

Sposati dal 5 agosto 1995, nel 2002 aprono insieme Locanda Locatelli ma, nel 2014, una fuga di gas causa un incendio che forzerà la chiusura del ristorante per alcuni mesi. Dalla loro unione è nata una bambina, Margherita classe 1996.

Giorgio è innamoratissimo di sua moglie, in un’intervista a Repubblica, ha infatti tessuto le lodi e ringraziato la moglie per aver saputo gestire ristoranti, famiglia e successo tutto insieme. È sua la convinzione che in Italia si passa ‘from zero to hero‘, ovvero che si diventa famosi in un istante.