Pierpaolo Pretelli è scoppiato in un pianto liberatorio, raccontando ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip di avere dei problemi al di fuori dalla casa e di non riuscire a superarli.

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti assoluti di questa quinta edizione del GF Vip. L’ex velino moro, da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, ha affrontato numerosi alti e bassi, riflettendo su quanto sta accadendo durante il suo percorso.

In particolar modo da quando ha incontrato la madre di suo figlio, ha iniziato a mettersi molto in discussione, chiedendosi come mai non riesce ad avere una relazione stabile con una donna. In quanto dopo massimo qualche mese si allontana e l’unico rapporto serio che ha avuto è stato quello con Ariadna Romero. Ciò lo ha profondamente distrutto e nelle scorse ore è scoppiato in lacrime ripensando alla sua situazione sentimentale e all’amicizia speciale con Elisabetta.

“Con Elisabetta ho provato tutto quello che si prova all’inizio di una relazione. Una cosa del genere mi è già successa nella vita reale, ma quando poi mi ritrovo ad avere un rapporto più intenso mi blocco e non riesco ad andare avanti“ ha esordito l’ex velino moro di fronte a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta. “Dura al massimo due mesi, ma da quando la mia storia con Ariadna è finita non sono riuscito ad andare avanti, nonostante abbia conosciuto tante ragazze” ha poi proseguito.

“Io penso di avere dei problemi. Quando mi sono lasciato con la mamma di mio figlio eravamo ancora innamorati l’uno dell’altra” ha concluso piangendo. “Ora non piango per Elisabetta. Lei non ha nulla a che fare con tutto questo, ma stavo pensando a tutti i miei problemi al di fuori di questo contesto” ha aggiunto.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli disperato: Malgioglio lo consola

Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno, nel vedere Pierpaolo piangere al Grande Fratello Vip, di consolarlo, consigliandogli di godersi a pieno quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia, in quanto potrebbe rivelarsi una grande occasione sia a livello umano sia per la sua carriera, senza dare importanza a quelle cose che potrebbero fargli perdere il sorriso.

“Da quando c’è stata la rottura, secondo me inizi ad avvertire soltanto il bisogno di trovare una donna che sappia farti essere Pierpaolo“ ha esordito il paroliere di Mina, che ha durante la scorsa diretta ha discusso con Elisabetta Gregoraci. “Tu sai quanto ti voglio bene. Per questo motivo devi goderti quest’esperienza nella casa perchè ti può portare a grande occasioni” ha poi proseguito.

“Quando hai conosciuto Elisabetta, sei completamente perso la testa per lei. Hai pianto e ti sei disperato. Questa situazione ti ha deluso, ma voi siete due mondi completamente diversi” ha continuato. “Lei aveva bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi per continuare il programma. Prova un sentimento diverso da quello tu, quello che ti ha fatto scattare la molla, ma non non voglio credere che abbia giocato con i tuoi sentimenti. Sarebbe terribile” ha osservato. “Non devi essere triste“ ha concluso. “Hai un figlio stupendo. Esci vincente da quest’esperienza e se continui a piangere mi fai male al cuore“.

Malgioglio ha consolato Pierpaolo Pretelli al GF Vip. Un momento fatto di tenerezze e confessioni, che non ha lasciato indifferenti il pubblico del piccolo schermo.