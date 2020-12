Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale sorte le stelle hanno predetto quest’oggi. Arrivano le previsioni firmate oroscopo.

Nuova giornata, nuove previsioni dell’oroscopo pronte per voi.

Il vostro segno zodiacale sarà tra i fortunati o tra gli sfortunati della giornata?

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata in cui i primi tre segni dello zodiaco tireranno fuori la parte più grintosa del loro carattere.

Oroscopo oggi Ariete

Una lite con un’amica incrina la vostra giornata lasciandovi un po’ l’amaro in bocca. Tranquille, si può sempre porre rimedio.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Solitamente siete tranquille e anche un po’ sedentarie ma oggi cambiate decisamente prospettiva e tirate fuori un’anima ribelle.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Allegre, ottimiste, disinvolte oggi fate innamorare veramente chiunque: un fascino semplicemente irresistibile.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata certo non delle migliori quella di oggi in cui delusioni e insicurezza si faranno sentire come non mai.

Oroscopo oggi Cancro

La vita sentimentale diventa meno litigiosa ma, ahimè, anche più spenta: urge trovare nuovi espedienti per ravvivarla.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Il vostro lui appare sempre più lontano cosa che alimenta la vista gelosia e il timore che dietro ci sia qualcun’altra

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Per voi il lavoro non finirà domani, proseguirà anche la prossima settimana e magari anche durante le feste o subito dopo.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La routine appare oggi stravolta per i prossimi tre segni che non si riconoscono più se stessi, schiacciati da questi tempi difficili.

Oroscopo oggi Bilancia

Una casa sottosopra che proprio non vi rispecchia mette in subbuglio anche la vostra giornata in generale.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Questo periodo di isolamento vi ha portato a trascurarvi un po’ e, decisamente trasandate, vedete il vostro fascino sempre più intaccato.

Amore: 4

Lavoro: 10

Salute: 4

Oroscopo oggi Sagittario

Una passione artistica si risveglia in voi e dovrete usare le risorse del web per appagarle attraverso tour virtuali senza pari.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Si spera in un domani migliore e i prossimi tre segni fanno tutto ciò che è in loro potere per raggiungerlo al meglio.

Oroscopo oggi Capricorno

Per voi l’educazione è tutto e la fata rispettare in casa con polso fermo e senza scender mai a compromessi.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

E’ tempo di riprendervi i vostri spazi, in un periodo in cui casa vi va sempre più stretta e la voglia di evasione sale sempre più.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Pazienza, pazienza e ancora pazienza. Sentite che la situazione non è nelle vostre mani ma non resta che attendere momenti migliori.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 5

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.