Milla Jovovich è una supermodella ucraina naturalizzata statunitense ed oggi, 17 dicembre, compie quarantacinque anni. Ripercorriamo le tappe del suo successo.

Nel 2002 Milla è stata protagonista del film di fantascienza di Paul W. S. Anderson, “Resident Evil”, ispirato dall’omonima serie di videogiochi di Capcom. Dopo aver sposato il regista non si è più fermata ed è da poco uscito un altro film che la vede protagonista. Oggi, 17 dicembre, compie quarantacinque anni ed è felicissima.

Buon compleanno Milla Jovovich! Da Kiev ad Hollywood in un lampo

L’ex modella ucraina, dopo il trasferimento in Inghilterra, debutta nel cinema all’età di tredici anni con un piccolo ruolo in “Zalman King“. La notorietà arriva grazie alla sua interpretazione di Giovanna d’Arco nel film di Luc Besson del 1999. Dopo ben sei film della serie “Resident Evil”, il cui capitolo finale risale al 2016, e l’adattamento de “I tre moschettieri“, la si vede proprio quest’anno recitare in un nuovo film (sempre diretto dal marito) dal titolo “Monster Hunter” che è stato distrutto dalla critica.

Milla non perde il sorriso ed è fiera di continuare a lavorare con la sua famiglia. Quando non esprime le sue opinioni politiche (partito democratico statunitense) consiglia ai follower come prendersi cura della propria pelle. Se volete vedere le star senza trucco guardate qui.

Contrariamente ad Olivia Palermo, di cui vi abbiamo parlato qui, Milla sfoggia outfit impeccabili solo a prime cinematografiche, cene di gala come l’Amfar – dove è sempre presente – e, per esigenze di copione, nei film. Bellissima in “The Million Dollar Hotel” di Wim Wenders, è sempre stata molto amata dai fotografi più importanti del mondo.

Milla Jovovich lavora nella moda e nello spettacolo da ben trentatré anni e sembra proprio voler continuare per sempre. Ha lanciato la carriera della sua primogenita Ever Gabo e si sta occupando del neonato Osian Lark Elliot. Che dire, complimenti ed ancora una volta, auguri.

Silvia Zanchi