Macron positivo al COVID-19: il Presidente francese è in isolamento

Il Coronavirus ha colpito anche Macron. Il leader politico francese è risultato essere positivo al COVID-19: una nota ufficiale dall’Eliseo comunica che sarà in isolamento preventivo.

Il COVID-19 ha colpito anche Emmanuel Macron. Il Presidente francese è risultato positivo al Coronavirus, la certezza è arrivata con una nota ufficiale dall’Eliseo. Un test RTCPR ha accertato la situazione sanitaria del leader francese alla comparsa dei primi sintomi. Il Presidente continuerà a lavorare da casa, applicando le norme preventive vigenti in caso di positività: sette giorni di isolamento.

Macron positivo al COVID-19, anche Jean Castex in isolamento

Per quanto riguarda i contatti avuti di recente, è scattato l’isolamento anche per il Premier francese Jean Castex che non andrà in Senato a scopo precauzionale: lo rende noto il suo ufficio stampa. Nel frattempo la situazione pandemica resta critica: si contano oltre 74 milioni di contagi in tutto il mondo dall’inizio della lotta al Covid. Lo ribadisce l’Università americana John Hopkins attraverso uno studio specifico.

Restando sempre in America, gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo doppio record: 250.000 contagi e 3700 decessi in un giorno. Anche Vladimir Putin, dalla Russia, ammette la difficoltà nel fronteggiare il virus: “La pandemia ha creato uno tsunami di problemi, ma ha colpito in tutto il mondo. Noi possiamo dire di aver fatto meglio di altri Paesi che pure si dicono orgogliosi delle proprie economie: la Russia ha perso soltanto il 3,6 % di Pil, un risultato migliore rispetto a molti Paesi europei“. L’Europa cerca di fare fronte comune, non solo dinnanzi ai contagi.