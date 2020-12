Questo è il giorno della settimana preferito dalle coppie per fare l’amore

Qual è il giorno della settimana preferito dalle coppie per fare l’amore? Secondo uno studio britannico le coppie hanno una preferenza precisa.

Quando preferisci fare l’amore? Il Lunedì per iniziare bene la settimana o la domenica per finirla meglio? Oppure prediligi un giorno centrale della settimana? Non importa quando, l’importante è farlo, fare l’amore è un atto molto romantico che unisce la coppia intimamente e rafforza il loro legame, almeno 8 cose dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia.

Fare l’amore non basta, bisogna farlo bene cercando di soddisfare reciprocamente le aspettative dell’altro. Sulle preferenze personali riguardanti questo atto così intimo sono emerse ogni genere di curiosità, dopo avervi raccontato perché agli uomini piace fare l’amore al mattino e dopo avervi svelato qual è l’ora ideale per fare l’amore oggi vi sveleremo qual è il giorno della settimana ideale per abbandonarsi l’un l’altro.

Il giorno della settimana ideale per fare l’amore è….

Ogni coppia vive la sua relazione intima come meglio crede, c’è chi decide di puntare sulla quantità e poi ci sono i sostenitori del poco ma buono, e poi ci sono gli esperti convinti da avere la risposta alla fatidica domanda: quante volte alla settimana fanno l’amore le coppie più felici ?

L’amore è qualcosa di unico, un aspetto affascinante forse è per questo che i ricercatori compiono ogni genere di studio su questo argomento. L’ultimo studio che vi citeremo restando sul tema, non certo per ordine di importanza, è quello che sostiene di aver individuato il giorno della settimana in cui la coppia preferisce fare l’amore.

Di quale giorno si tratta?

Per quanto sia sorprendente sia, il giorno della settimana eletto quale giorno preferito da tutti per fare l’amore, secondo una ricerca britannica è la domenica mattina.

Per essere precisi il momento ideale sarebbe domenica mattina alle 9 del mattino. Questa è la risposta più data dai soggetti che hanno partecipato allo studio.

Sei anche tu tra coloro che si svegliano presto la domenica mattina per fare l’amore? Ottimo, quale modo più produttivo di iniziare la domenica.

La seconda risposta più data anello stesso sondaggio ad ogni modo sembra essere la più plausibile: il sabato sera. Il sabato sera siamo più rilassati, non abbiamo avuto impegni lavorativi, e non ne avremo il giorno successivo, magari ci siamo concessi un pò di svago e desideriamo concludere la serata al top.

Ad ogni modo, come si evince da questo sondaggio, il fine settimana sembra essere il momento migliore da dedicare a coccole e carezze.

Non sei d’accordo con i risultati del sondaggio? Anche una redattrice di GQ UK, Sophia Benoit, si è detta molto sorpresa, al punto che ha deciso di lanciare un sondaggio sull’argomento.

Il suo sondaggio non si è discostato molto dai risultati del precedente, le preferenze degli utenti sono cadute ancora una volta sul fine settimana, precisamente sul Venerdì.

In seconda posizione si sarebbe classificato il giovedì e probabilmente non a caso, visto che è anche il giorno della settimana in cui le coppie litigano di più, può essere un buon modo per riappacificarsi.

A proposito di “sesso riconciliatore” vi siete mai chiesti se sia vero che fare l’amore dopo un litigio rende il piacere più intenso? Gli esperti si sono pronunciati proprio su tutto.