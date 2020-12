By

Francesco Oppini vittima di uno scherzo delle Iene: l’ex gieffino furioso con mamma Alba Parietti e il fidanzato 29enne.

Francesco Oppini perde la testa e si scaglia pesantemente contro la madre Alba Parietti e il fidanzato 29enne di quest’ultima. Il figlio della nota showgirl perda la pazienza non per la differenza d’età che c’è tra la madre e il nuovo fidanzato, ma perchè è convinto che il ragazzo sia solo interessato a farsi mantenere.

Tra Alba Parietti e il figlio Francesco volano così parole forti. Una durissima lite avvenuta sotto gli occhi della fidanzata di Oppini, Cristina Tomasini. Fortunatamente per lui, però, si tratta di uno scherzo crudele organizzato nei minimi dettagli da Stefano Corti e Alessandro Onnis, inviati delle Iene.

Francesco Oppini vittima delle Iene: Alba Parietti si fidanza con un 29enne e lui perde la testa

Perchè Francesco Oppini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020? Per il fidanzato 29enne di Alba Parietti. A svelarlo sono Le Iene che hanno organizzato uno scherzo ad Oppini coinvolgendo mamma Alba Parietti e la fidanzata Cristina Tomasini.

Alba ha così fatto credere al figlio di essersi fidanzata con un 29enne. Le presentazioni sono avvenute prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Francesco che, nel video trasmesso nella puntata delle Iene del 17 dicembre, perde letteralmente la testa.

“Mamma io devo partire per tre mesi. Se devo partire con il pensiero che tu stai in giro con un testa di caz*o così, io non parto più”, dice nel video un furioso Oppini confrontandosi con mamma Alba.

Francesco, poi, spiega il motivo della sua durissima reazione. “Mi girano le palle che ti fai rincog*ionire da uno di 29 anni perchè ne può avere anche 20 se è uno perbene. Questo è un cog*ione finto, montato. Non me lo far mai più vedere qua”, aggiunge.

Alba cerca di far ragionare Francesco, ma senza risultati. Oppini decide poi di affrontare direttamente il fidanzato della madre. “Se io vado a fare quel programma ed esco e tu hai fatto una stronzata, ti vengo a cercare ovunque”, dice.

“Stai tranquillo perchè tua madre è in buone mani”, lo rassicura il 29enne. “In buone mani? Ti fai pagare la cena da una di 58 anni. Ma non fai ridere?”, replica Francesco che, poi rivolge un invito a mamma Alba – “Fai una bella cosa. Fai quel caz*o che vuoi. Se dovesse succedere qualcosa, però, non rompermi le pal*e”. Fortunatamente, poi, Francesco ha tirato un sospiro di sollievo quando ha scoperto di essere vittima di uno scherzo delle Iene.