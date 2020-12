Francesco Monte è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza vissuta due anni fa? A fare chiarezza ci ha pensato lui in collegamento con Casa Chi.

Francesco Monte prese parte alla terza edizione del GF Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi, dove trovò l’amore con Giulia Salemi, che è ritornata a far parte della trasmissione qualche settimana.

Molti però non sono rimasti soddisfatti dell’esperienza del cantante, in quanto il suo percorso fu incentrato maggiormente sulla conoscenza con Giulia, piuttosto che sulla sua storia personale e sulla sua vita, e non di rado alcuni suoi fedeli sostenitori sognano di poterlo rivedere nella casa più spiata d’Italia. Ipotesi di certo non molto lontana, visto che da ben due edizioni, Alfonso Signorini sta richiamando alcuni vipponi che hanno già vissuto quest’esperienza. Giulia stessa n’è un esempio.

Per questo motivo è aumentata la curiosità se anche Francesco, che non di rado ha commentato le dinamiche di quest’edizione, potesse mai partecipare di nuovo e rivivere quest’esperienza.

In collegamento con Casa Chi, Francesco Monte ha parlato del suo ritorno al GF Vip, affermando che non esclude quest’ipotesi, ma in una veste decisamente diversa da quella di concorrente.

GF Vip, Francesco Monte precisa: “Tornerei come cantante”

Francesco Monte ha chiarito che prenderebbe parte volentieri al Grande Fratello Vip, ma in veste di cantante durante lo speciale che andrà in onda durante la notte di Capodanno. In cui numerosi cantanti, pare, avranno l’arduo compito di intrattenere il pubblico del piccolo schermo durante l’ultima notte di questo bizzarro 2020.

“Non mi sono mai posto questa domanda se ritorna o meno nella casa” ha rivelato Francesco. “Sarà perché oggi sono completamente concentrato sulla mia carriera da cantante, cercando di ultimare la scrittura del mio primo disco” ha proseguito. “Ho avuto modo di collaborare con moltissime persone interessanti ed anche tanti autori giovani” ha aggiunto. “Per questo non mi sono mai posto questa domanda. Anche perché non ho alcun pensiero di tornare a fare un programma televisivo, al di fuori di Tale e Quale a cui ho partecipato anche recentemente” ha chiarito.

“Sono sempre stato una persona coerente. Non mi piace molto parlare del mio privato. Anche a Uomini e Donne era così, se non fosse stato per la realizzazione di copertine per il programma non ne avrei mai parlato” ha confidato Monte. Tant’è che soltanto poche volte ha parlato della sua relazione con Isabella De Candia. “Con la cronaca rosa non sono mai andato a braccetto e quando è successo è stato soltanto a causa delle mie relazioni con personaggi pubblici” ha ammesso per poi parlare del suo ritorno nella casa più spiata d’Italia.

“Non scarterei l’ipotesi di tornare se fosse per Capodanno per cantare“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Lì avrei la possibilità di far ascoltare la mia musica e ci andrei nella qualità di questa professione” ha concluso.

Francesco Monte non tornerà nel cast del Grande Fratello Vip se non come ospite per presentare la sua musica. Il piccolo schermo, purtroppo, non fa parte dei suoi piani.