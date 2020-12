Siamo in un periodo davvero molto particolare, ma per i nostri bambini dobbiamo fare il possibile per mostrarci felici.

La realtà della pandemia è purtroppo quella che conosciamo già abbondantemente e che abbiamo imparato a vivere con tutte le molteplici e necessarie restrizioni con cui siamo purtroppo costretti a vivere.

Fra tutte queste regole da rispettare è ormai diventata una conseguenza immediata quella di non riuscire a vivere pienamente lo spirito delle feste natalizie che ci permetterebbe di creare ricordi felici con i nostri bambini.

Bisogna correre ai ripari e porre rimedio a questa situazione statica che stiamo vivendo e darci una mossa per giocare assieme ad i nostri bambini. In questo modo possiamo creare dei veri momenti di felicità e non rinunciare alla felicità in famiglia. Il Natale sta arrivando e noi non dobbiamo lasciarci deprimere dalla pandemia Covid.

Ecco alcuni consigli che possano essere di aiuto.

Consigli utili per salvare il Natale ed il nostro spirito natalizio

Per salvare il Natale dalla depressione a causa di ciò che stiamo affrontando dovuto alla pandemia Covid ci sono alcuni semplici consigli da seguire:

Non soffermarti troppo su quello che stiamo vivendo , dai una controllata ai dati del bollettino in modo organizzato e magari solamente due volte al giorno.

Parla con il tuo partner del disagio che stai vivendo a causa della pandemia e cercate assieme di farvi forza a vicenda senza abbattervi assieme.

I bambini vanno aggiornati su ciò che stiamo vivendo, è verissimo che non debbano essere lasciati nell'ignoranza ma devono anche sapere le cose in un modo che sia loro adatto. Ricordiamo che i bambini hanno un modo diverso di percepire e recepire le cose.

Anche se non si può passeggiare cercate di utilizzare i momenti della spesa o quelli delle attività necessarie per prendere una boccata d'aria fresca che è sempre utile per rasserenare le idee.

Anche se non possiamo andare dai nostri genitori per un determinato motivo ricordiamoci sempre che è possibile videochiamarsi ed in qualsiasi caso i nostri genitori sanno benissimo quanto noi li amiamo incondizionatamente.

Non vi dimenticare che cucinare è un forte deterrente per la noia e la depressione, soprattutto se si cucina assieme ai propri figli. In questo periodo soprattutto cucinare qualche bel manicaretto a tema assieme ai nostri bambini è un ottimo aiuto per il recupero dello spirito natalizio.

Date sfogo alla vostra creatività assieme a quella dei vostri bambini. Essere adulti non significa perdere la propria fantasia, ma semplicemente crescerla e poi integrarla a quella dei propri bambini. Proprio a tal proposito potreste dare un’occhiata a tutte le molteplici attività offerte per questo Natale 2020.

Proprio a tal proposito potreste dare un'occhiata a tutte le molteplici attività offerte per questo Natale 2020. Durante le giornate speciali fate tutto quello che si deve fare. Cucinate tutto quello che dovete cucinare, preparate ogni portata, impacchettate ogni regalo, le decorazioni non devono mancare. Rispettate tutte le restrizioni, ma non abbandonatevi al dolore a causa del Covid.

Riposate quanto basta ma non abbandonatevi nel letto. Lo spirito del Natale va nutrito delle esperienze di vita vissuta che soprattutto vengono fatte durante questi giorni. Non perdete tempo, datevi da fare.

Non dimenticate di dare un'occhiata anche ai film a tema natalizio che si possono tranquillamente visionare in tv o sulle piattaforme streaming come Netflix, Disney+ ed Amazon Prime.

Il Natale è alle porte e voi non dovete assolutamente lasciarvi abbattere dal Covid.