Andrea Zenga chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Andrea Zenga chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del figlio di Walter Zenga.

Andrea Zenga è stato scelto da Alfonso Signorini per varcare la soglia rossa del Grande Fratello Vip. Andrea, infatti, entrerà in questi giorni nella casa più spiata d’Italia, in quanto il programma terminerà a febbraio e non a dicembre come precedentemente stabilito, ma il pubblico del piccolo schermo lo conosce molto bene anche per la sua precedenza esperienza a Temptation Island Vip con Alessandra Sgolastra e per essere il figlio del calciatore Walter Zenga.

Nome: Andrea Zenga

Età: 27 anni

Data di nascita: 16/09/1993

Segno zodiacale: Verginee

Professione: Modello e Personal Trainer

Luogo di nascita: Milano

Altezza: 180 cm

Peso: 70 kg

Profilo Social: Instagram e Tik Tok.

Andrea Zenga vita privata

Andrea Zenga nasce a Milano nel 1993 ed è il figlio del famoso ex calciatore e allenatore Walter Zenga, nato dal matrimonio, ormai naufragato, con Roberta Termali. Anche lei, però, è nota al pubblico de piccolo schermo per aver condotto diversi programmi dedicati al mondo dello sport e per aver avuto una relazione, nata prima del suo matrimonio, con Roberto Mancini.

Purtroppo i due, dopo un po’, scelgono di porre fine al loro matrimonio. Questa scelta, come prevedibile, farà soffrire e non poco Andrea, che deciderà di continuare a vivere con sua madre e con il fratello Nicolò. Fin da piccolo, proprio come suo padre, trova in sè la passione per il calcio e decide di dedicarsi a questa disciplina anima e corpo. Soprattutto il corpo che, grazie agli allenamenti, gli permetterà di lavorare nel campo della moda per i più famosi brand.

Andrea e Walter Zenga non hanno buon rapporto. I due, come rivelato da Andrea da Barbara d’Urso, non si parlano da diverso tempo, ma lui ha preferito non sbilanciarsi più di tanto a causa del motivo che li ha spinti ad allontanarsi. Di recente, purtroppo, Andrea ha rivelato di aver contratto il virus che da qualche tempo a questa parte sta piegando il mondo intero, ma fortunatamente lo ha contratto in maniera asintomatica ed ora sta bene.

Andrea Zenga lavoro

Andrea Zenga ha iniziato la sua carriera come calciatore, precisamente nel ruolo di portiere, proprio come suo padre, giocando nella Sambenedettese e nel Trento per poi entrare anche nel team dell’Osimana. Purtroppo però ha scelto di lasciare il mondo da calcio e da diverso tempo, grazie al bellissimo fisico che si ritrova, lavora nel campo della moda e come Personal Trainer, ma non sembra disdegnare nemmeno il mondo del piccolo schermo vista la partecipazione a Temptation Island Vip e ora al GF Vip.

Andrea Zenga Temptation Island Vip

Andrea, come anticipato, si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip, la prima ed unica condotta da Simona Ventura. Il giovane Zenga prende parte al programma con la fidanzata Alessandra Sgolastra. I due sono stati insieme per ben 3 anni prima di pendere parte alla trasmissione, mostrando una certa complicità.

La loro esperienza all’isola delle tentazioni non passa inosservata agli occhi del pubblico del piccolo schermo, in quanto lei si avvicina ad Andrea Cerioli, ex del Grande Fratello e di Uomini e Donne, e sembrano davvero essere in sintonia, ma Andrea non sembra curarsene più di tanto. Mentre lei ritiene che lui non sia uno che si metta molto in gioco, preoccupandosi poco e niente della strada che dovrà intraprendere in futuro.

Nonostante tutte le varie incomprensioni, e la presunta cotta di lei per il bel tronista, scelgono di uscire insieme dal programma per poi lasciarsi qualche tempo dopo senza spiegare più di tanto i motivi della rottura.

Andrea Zenga fidanzata

La storia tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra è durata ben 5 anni. Purtroppo però, poco dopo il lockdown, la coppia annuncia di essersi separata e lui svela che il motivo della rottura non ha che fare con litigi o incomprensioni varie, semplicemente avrebbero deciso di comune accordo di lasciarsi andare per il sentimento ormai era finito. Ora lui sembra essere single, anche se alcuni sospettano in un ritorno di fiamma.

Andrea Zenga Grande Fratello Vip

Andrea Zenga è stato chiamato da Alfonso Signorini per la quinta edizione del GF Vip. Il modello varcherà la famosa soglia rossa venerdì 18 dicembre e il pubblico del piccolo schermo spera possa avere quella marcia in più rispetto alla sua partecipazione all’isola delle tentazioni, dove passò un po’ in sordina. Riuscirà a farsi conoscere per quello che è realmente dai telespettatori? Staremo a vedere.

