Le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 dicembre vedono Riccardo Guarnieri in imbarazzo per l’inaspettato gesto di Ida Platano in studio. Cosa avrà fatto la dama?

Uomini e Donne oggi partirà con un tuffo nel passato. Quel passato che tanto ha appassionato il pubblico del piccolo schermo, ma diciamocela tutti: oggi ha un po’ stufato.

Ovviamente ci riferiamo alla storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, a cui oggi sarà dedicato uno spazio all’interno della puntata. A che cosa assisteremo oggi? La dama sembra aver messo un punto definitivo alla sua relazione con il bel cavaliere e anche lui, visto che ha avuto rapporti intimi con Roberta, ma arriva l’ufficialità di tale scelta da parte di entrambi perché lei gli farà recapitare l’anello di fidanzamento in studio.

Lo stesso anello che Guarnieri le aveva donato in studio in segno del loro amore. Amore che purtroppo non è riuscito a resistere alla prova della convivenza, visto che poco dopo che i due sono stati sotto lo stesso tetto hanno finito con il litigare e ha deciso di chiudere in maniera definitiva la loro storia. L’anello, però, era rimasto da lei ed ha sentito il bisogno di restituirlo in quanto ormai non ha più alcun valore, visto che il loro amore è giunto al capolinea e sembra che questa volta non ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma.

Ma per un amore che finisce, un altro inizia e questa volta tocca a Davide Donadei.

Uomini e Donne anticipazioni 16 dicembre: Beatrice si dichiara a Davide

Davide Donadei è ormai chiaro come il sole che ha interesse unicamente per due dame: Chiara e Beatrice. Nonostante ciò è in grosse difficoltà, in quanto ogni volta che è in compagnia con una di loro sente che lei possa essere la persona giusta della sua vita, provando le stesse sensazioni per una e l’altra.

Anche se in studio sospettano che il bel tronista, che ha fatto una sorpresa a Maria De Filippi, sia molto più preso in realtà da Beatrice, che gli confessa di essersi innamorata di lui. Anche la stessa Chiara n’è consapevole e per questo ammetterà di non aver alcuna intenzione di rinunciare a lui e di voler continuare la sua conoscenza con la speranza di fargli cambiare idea. Ci riuscirà?

Altro grande spazio nella puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre sarà dedicata a Sophie Codegoni che si troverà faccia a faccia con la delusione con Giorgio. Durante il corso dell’esterna lei, dopo vari tentativi, si farà convincere da Antonio di uscire a parlare con lui mentre era in compagnia dell’altro ragazzo. Un gesto che al suo corteggiatore, come dargli torto, darà molto fastidio.

Un bacio da film, delle scuse e delle accuse: questo e molto altro ancora nella puntata di oggi! Per vedere cos’è successo, cliccate qui 💥👇 #UominieDonne https://t.co/SMqXsWGxKX — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 15, 2020

Uomini e Donne oggi sembra mettere un punto definitivo alla storia tra Riccardo e Ida, concentrandosi anche sulle future scelte dei tronisti che non sembrano essere poi così lontane.