Armando Incarnato di Uomini e Donne è venuto allo scoperto, facendo una dedica sul suo profilo Instagram all’unico amore della sua vita.

Uomini e Donne questa settimana sta andando in onda per l’ultima volta prima dello stop natalizio per poi tornare direttamente il prossimo anno. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di sapere come proseguono le vite dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi anche a telecamere spente e loro non mancano di aggiornarli attraverso i loro profili social.

E’ il caso di Armando Incarnato che durante questi primi stop dal programma, che ha fermato le sue registrazioni, ha scelto di trascorrere il suo tempo con l’unico amore della sua vita: sua figlia.

Il cavaliere de parterre di canale 5, che di recente ha svelato un sorprendente retroscena su Ida Platano, ha deciso di dedicare una dolce dedica a sua figlia che, a suo modo, fa parte dei social, visto che lui l’ha presentata pubblicamente ai suoi fedeli sostenitori.

Armando Incarnato dopo Uomini e Donne: dichiarazione d’amore per sua figlia

Armando Incarnato, durante la sua dedica social, ci ha tenuto a rassicurare la sua piccola. Chiarendole che qualsiasi cosa dovesse succedere al mondo, lui sarà sempre pronto a sostenerla.

“Non ho mai sentito il bisogno di dimostrare a qualcuno il mio essere padre se non a te” ha esordito il cavaliere del parterre di canale 5. “Ora stai crescendo e com’è giusto che sia inizi ad avvertire il bisogno di appartenere anche tu al mondo dei social” ha poi osservato. “Devi imparare ad ascoltare e a vedere con il mio cuore“ le ha suggerito. “A differenza di tutte quelle persone che vedono con gli occhi e ascoltano con le orecchie” ha aggiunto.

“Piccola pupa, concentrati qui. Sul profilo del tuo papà e non da altre parti” ha poi continuato. “Qui potrai sempre trovare una foto ed un messaggio per te“ ha scritto Armando. “Una cornice con dentro un quadro” ha proseguito. “Vedi gioia mia, il messaggio è il quadro stesso. Devi concentrarti soltanto su quello perchè la foto non è nient’altro che una semplice cornice” ha concluso.

Armando Incarnato di Uomini e Donne ha mostrato un lato sensibile. Diverso da quello che di solito sfoggia in studio quando è al centro dell’attenzione, come quando ha discusso con Lucrezia. Il pubblico del piccolo schermo è rimasto notevolmente sorpreso da lei, rivelandogli nei commenti che preferisce vederlo e sentirlo in questo modo. Senza i toni arroganti mostrati in studio. Lui accetterà il consiglio?

Sicuramente al momento no, visto che le registrazioni di Uomini e Donne torneranno a partire dal mese di gennaio e chissà se il bel cavaliere partenopeo non scelga di applicare i consigli che il suo fedele pubblico gli ha dato. Mostrando quel lato di sé più vulnerabile che il suo pubblico tanto ama oppure se continuerà con quell’atteggiamento un po’ spavaldo che gli ha permesso di attirare l’attenzione dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.