Le tisane sono depurative sono ideali durante le feste natalizie dopo le grandi abbuffate, scopriamo quali potete preparare.

Il Natale è alle porte, quest’anno è un pò diverso dagli altri anni, purtroppo la pandemia, non permetterà di trascorrerlo come gli altri anni. Ma non importa è necessario un pò ottimismo e non solo bisogna comunque porre attenzione su quello che si mangia e beve per evitare di mettere qualche chilo di troppo.

Si sa che durante le feste si prevedono abbuffate tra assaggi di diversi dolci e non solo, primi piatti farciti e secondi elaborati.

Ma si possono bere le tisane per sgonfiare e perdere i chili in eccesso grazie, ma ricordate che non sono pozioni magiche, è necessario comunque porre attenzione a tutti ciò che si mangia e non siate sedentari. Ecco alcune tisane che potremmo bere per ristabilire un metabolismo e depurarci dall’eccesso di grassi.

Tisane da bere durante le feste natalizie

La tisana è una bevanda che andrebbe assunta a prescindere dalle festività natalizie, una bevanda calda da gustare quando le temperature sono troppo basse, un modo diverso per riscaldarsi.

-Tisana al carciofo: una tisana che apporta benefici in quanto aiutano a depurare l’organismo. Si prepara con le foglie di carciofo, apportano benefici in quanto stimola la diuresi ed eliminazione le tossine in eccesso.

L’unico problema è che ha un sapore amaro, quindi potete mettete poche foglie di carciofo e un pò di finocchio, così ha un sapore più delicato. Potete anche prepararla in modo diverso, oltre alle foglie di carciofo, unite la radice di cicoria, alcune foglie di menta piperita, un pezzetto di radice di liquirizia, e melissa. Questa tisana è consigliata se volete assaporare l’amaro. La preparazione della tisana non richiede tempo, si procede come per le altre tisane, basta far bollire una tazza di acqua e lasciate in infusione gli ingredienti per 10 minuti. Filtrate e unite un pò di dolcificante invece dello zucchero va bene anche il miele.

-Tisana ai frutti di bosco: i frutti di bosco sono frutti molti piccoli, ma con importanti proprietà benefiche, sono dei veri e propri antinfiammatori naturali, prevengono l’invecchiamento cellulare e hanno effetti diuretici. Hanno un sapore delicato provate a preparare una tisana, basta far bollire l’acqua e poi spegnete. Lasciate in infusione i frutti per 10 minuti circa, poi filtrate e dolcificate a piacere se volete.

-Tisana alla cannella: una tisana che ha un profumo intenso, che insieme ai chiodi di garofano ricordano proprio il Natele. Sono spezie conosciute e utilizzate tantissime, soprattutto la cannella che aiuta tantissimo quando si vuole perdere peso. I chiodi di garofano aiutano la digestione.

Fate bollire l’acqua, lasciate infusione con tè nero, chiodi di garofano e un pò di cannella. Poi filtrate, se volete dolcificate un pò.