Come sostituire i carboidrati con le verdure nella dieta

Quando si segue una dieta può essere utile sapere come sostituire i carboidrati con alcune tipologie di verdure. Ecco quelle più indicate.

Per tenere a bada il peso corporeo può essere utile sostituire alcuni cibi con altri. In tal caso parliamo di come sostituire i carboidrati con alcune tipologie di verdure.

Ridurre i carboidrati in una dieta serve infatti a mantenere meglio sotto controllo il peso corporeo ma cosa possiamo mangiare al loro posto?

Una soluzione ottimale può essere quella di introdurre al posto dei carboidrati delle verdure a basso contenuto di carboidrati. Scopriamo quali sono le più indicate.

Perché sostituire i carboidrati con le verdure

I motivi per cui possiamo sostituire i carboidrati con le verdure sostanzialmente sono:

i cibi vegetali sono più ricchi di fibre quindi tendono a farci sentire più sazi facendoci limitare nelle porzioni

facendoci limitare nelle porzioni le verdure a differenza dei carboidrati non fanno salire gli zuccheri nel sangue

i vegetali ci aiutano a bruciare meglio i grassi

In sostanza dunque le verdure sono ottime per chi segue un regime ipocalorico e vuole mantenersi in forma. Ma quali sono le verdure più indicate per sostituire i carboidrati nella dieta?

Ecco le verdure più indicate per sostituire i carboidrati

Alcune verdure hanno un minor contenuto di carboidrati di altre, ecco perché sono anche le più adatte per sostituire cibi ricchi di carboidrati, come pasta, pane, e derivati.