Selvaggia Roma, in diretta con Alfonso Signorini su Chi, ha svelato quello che non ha mai detto prima su Andrea Zelletta durante il loro percorso al Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma è entrata come un fiume in piena nella casa del Grande Fratello Vip, grazie alla sua amicizia special con Pierpaolo Pretelli, per poi spegnersi man mano. Nonostante tutto, però, è riuscita a lasciare il segno nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ancora non sa se crederle o meno rispetto ai baci che assicura esserci stati prima dell’inizio di quest’avventura.

In collegamento con Alfonso Signorini per Chi, l’ex concorrente ha assicurato che tutto ciò che ha sempre detto corrisponde alla verità dei fatti, sbilanciandosi su qualcuno di cui non aveva mai parlato prima. Di chi? Andrea Zelletta!

No, i due non si sono mai baciati, anche perché lui è pazzo di Natalia Paragoni, ma lei ha rivelato che se fosse stato single un pensierino su di lui lo avrebbe fatto e anche volentieri.

“Onestamente se non avesse avuto la fidanzata, un pensiero su Zelletta lo avrei fatto“ ha confidato Selvaggia ai microfoni di Alfonso Signorini. “Con lui mi ci sono sempre trovata bene” ha concluso per poi rivelare cosa l’ha sorpresa di più una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ammette: “Non me l’aspettavo”

Al termine dell’esperienza al GF Vip, Selvaggia Roma ha ammesso di non essersi assolutamente aspettata di aver avuto un buon riscontro con il pubblico a casa. Invece è rimasta contenta di aver fatto breccia nel loro cuore attraverso il suo essere spontanea e diretta. Qualità che i telespettatori, nonostante l’abbiano mandata a casa alla prima occasione, pare abbiano apprezzato.

“Onestamente non credevo di aver ottenuto un buon riscontro con le persone da casa” ha rivelato Selvaggia, che è stata smascherata dal suo ex fidanzato. “Invece mi sono accorta che mi hanno apprezzata per aver dimostrato di essere persona diretta e spontanea” ha spiegato. “Molti concorrenti nella casa, in particolar modo Dayane Mello“, stanno giocando mentre io sono stata me stessa“.

“Purtroppo o per fortuna, non sono riuscita a giocare come hanno fatto gli altri” ha poi concluso. “Quando ho preso parte a Temptation Island era una situazione completamente diversa da questa” ha aggiunto. “Lì ho vissuto una situazione di malessere per ben 5 anni” ha rivelato, facendo riferimento alla sua relazione con Francesco Chiofalo.

Selvaggia e Francesco, infatti, non si sono lasciati in buoni rapporti e lui non ha mancato di dimostrarlo durante il suo tour sul piccolo schermo per parlare della loro relazione giunta al capolinea molto tempo fa.

Selvaggia Roma dopo il GF Vip, nei salotti di Barbara d’Urso, ha però intenzione di dimostrare al pubblico del piccolo schermo come starebbero realmente le cose. In quanto la realtà sarebbe ben lontana da quanto rivelato da Francesco Chiofalo negli scorsi giorni sul suo conto. Staremo a vedere cosa avrà da dire ai telespettatori che l’hanno seguita nel corso di queste settimane.