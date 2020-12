Scopriamo quali sono i segni dello zodiaco che credono maggiormente nell’oroscopo e perché.

Parliamo sempre di stelle, astrologia e caratteristiche dei segni zodiacali. Ma vi siete mai soffermati a chiedervi quali sono i segni che più di tutti credono nell’oroscopo. In realtà ci sono diversi modi di affidarsi alle stelle. C’è chi si consulta solo sulle caratteristiche dei segni, chi si approccia all’oroscopo giornaliero per curiosità e chi, invece, ci crede fermamente al punto da rischiare di farsi condizionare.

Come tutti sappiamo l’oroscopo andrebbe visto come uno strumento per conoscersi meglio ed un modo per approcciarsi con leggerezza al possibile corso di una giornata. Eppure, ognuno di noi dentro di se ha un modo diverso e del tutto personale di avvicinarglisi. Oggi, proveremo quindi a capire quali sono i segni zodiacali che credono nell’oroscopo.

I segni dello zodiaco che credono nell’oroscopo

Ariete – Quelli che si divertono a crederci

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che amano prendere la vita di petto. Impulsivi come pochi altri, si dilettano a seguire l’oroscopo per trovare spunti interessanti e particolari gioiosi con cui rallegrare le giornate. Tendono quindi a crederci fin quando risulta positivo. In caso contrario se ne discostano senza il minimo problema, tornando ai loro impegni e alla vita di sempre. Il tutto con la consapevolezza che il giorno dopo avranno un nuovo oroscopo da consultare.

Toro – Quelli che consultano la sfera sentimentale

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che amano credere in qualcosa che non sia necessariamente pragmatico. Così, quando possono, si divertono a consultare l’oroscopo per ciò che riguarda l’amore. In questo modo possono infatti concedersi di sperare in qualcosa di bello ed in grado di farli sentire più vivi e carichi che mai. Ovviamente è qualcosa che fanno con una certa leggerezza anche se, di tanto in tanto, possono arrivare a seguirne persino i consigli.

Gemelli – Quelli che si fidano delle caratteristiche

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone razionali e che cercano sempre di seguire una certa logica. Ciò li spinge a non credere più di tanto nell’oroscopo, sopratutto perché preferiscono provare un senso di mistero verso il futuro. Tendono però a fidarsi di tutto ciò che riguarda le caratteristiche dei segni zodiacali. E non è raro che quando incontrano qualcuno si trovino a considerarlo proprio in base a questo modo di essere.

Cancro – Quelli che ci credono fermamente

I nativi del segno zodiacale del Cancro amano credere in tutto ciò che non possono spiegarsi. L’oroscopo rientra tra le tante cose di cui hanno bisogno e che si dilettano a seguire con un certo interesse. Interesse che a volte rischia di diventare fin troppo visto che in presenza di notizie particolarmente positive o negative finiscono con il farsi condizionare. Romantici come sono, tendono inoltre ad affidarsi moltissimo alla parte riguardante i sentimenti.

Leone – Quelli che non si fidano molto

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano essere gli unici artefici della propria vita. Ciò li spinge a non fidarsi dell’oroscopo, soprattuto perchè sanno di non poterlo controllare. Quando si tratta del loro futuro, preferiscono agire ed attendere i risutati. Ogni tanto, però, si divertono a leggere e caratteristiche dei vari segni, facendo dei raffronti con coloro che conoscono. Una cosa che rappresenta solo un semplice divertimento.

Vergine – Quelli che non ci credono affatto

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono troppo razionali per affidarsi all’oroscopo. Per loro, ogni sorta di previsione non ha motivo di esistere e possono diventare persino nervosi davanti a chi, al contrario di loro, dimostra di crederci. Ogni tanto, però, anche loro si fanno prendere dalla curiosità e davanti ad un oroscopo particolarmente positivo, potrebbero persino decidersi a crederci. Cosa che ovviamente non ammetteranno mai con nessuno.

Bilancia – Quelli che si intrattengono leggendolo

I nati sotto il segno della Bilancia si trovano in una sorta di via di mezzo che li porta a non credere fermamente nell’oroscopo ma neppure a bistrattarlo. Per loro, ciò che conta è poterlo usare per passare il tempo e quindi come mera fonte di intrattenimento. Sono quindi soliti godere a pieno dell’oroscopo quando è positivo, evitando di soffermarcisi quando invece lo è di meno. Un modo di fare che li fa sentire bene con se stessi e che al contempo gli rallegra le giornate.

Scorpione – Quelli che non gli si affidano molto

I nativi dello Scorpione sono famosi per essere sensitivi ed affascinati dal mistero. Eppure, se si parla di oroscopo non sembrano per nulla attratti. Ciò dipende dal fatto che preferiscono pensare di essere gli unici artefici della loro vita e che non riescono a contemplare che in un dato momento qualcosa possa avvenire per tutti i nati sotto un particolare segno zodiacale. Di contro, però, tendono a credere nelle caratteristiche dei segni.

Sagittario – Quelli che non ci credono ma lo leggono

I nati sotto il segno del Sagittario non amano mostrarsi influenzabili. Così diranno sempre di non credere in cose come l’oroscopo. Di contro, però, è facile scoprirli intenti a leggere quello giornaliero. Cosa che fanno sia per se stessi che per le persone che conoscono. Un modus operandi davvero particolare che i nativi del segno mettono in atto sperando di non essere scoperti. Anche se negano, quindi, è molto probabile che in realtà siano più che interessati all’oroscopo.

Capricorno – Quelli che non se ne curano molto

I nativi del segno zodiacale del Capricorno non sono soliti affidarsi all’oroscopo. Prima di tutto perché non ne avrebbero il tempo ma sopratutto perché non riescono a crederci del tutto. Ciò nonostante, amano leggerlo per commentarlo e nel farlo, di tanto in tanto, finiscono con il farsi influenzare sia in positivo che in negativo. Il loro modo di gestirlo è quindi molto particolare e spesso difficile da decifrare. Sopratutto perché non amano entrare nel vivo dell’argomento.

Acquario – Quelli che non lo leggono

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono tra i segni che tendono a curarsi meno dell’oroscopo. Per loro si tratta infatti di una mera perdita di tempo. L’unica occasione in cui possono decidere di leggerlo è quella legata ad un momento di noia o a qualcosa da fare per divertirsi mentre sono in compagnia. Di base, però, non riescono mai a crederci, neppure quando si ritrovano in quanto c’è scritto.

Pesci – Quelli che ci credono abbastanza

I nativi del segno zodiacale dei Pesci hanno una visione particolare della vita. Ed in essa rientra anche tutto ciò che relativo all’oroscopo. Gli piace infatti sia leggerlo che sperare che quanto risulta positivo sia in grado di avverarsi. Al contrario cercano di rendere costruttivi i responsi negativi, sforzandosi di cambiare le cose. Il tutto per un approccio costruttivo ma mai destabilizzante. Potendo scegliere, preferiscono però affidarsi alle caratteristiche dei segni piuttosto che ai responsi dei singoli giorni.

Credere o meno nell’oroscopo è qualcosa di strettamente personale. Per questo motivo, può essere interessane controllare anche l’ascendente zodiacale dei vari segni. Ciò donerà infatti una prospettiva più ampia ed in grado di dare una visione completa.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.