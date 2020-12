By

Natale è alle porte e i più piccoli vivono questo magico momento dell’anno con un emozione incredibile. Scopriamo come preparare un menù natalizio a misura di bambini insieme a loro.

Quella che è considerata la festa più magica dell’anno si avvicina a grandi passi. E i bambini di tutto il mondo attendono con grande gioia questo momento. Ma non solo il giorno di Natale, per i bambini è bello poter vivere l’emozione di questa festività già in anticipo.

Nei giorni precedenti il Natale infatti, i più piccoli si divertono allestendo l’albero, o con il calendario dell’avvento. Tra le attività natalizie che si possono fare con i bambini poi ci sono anche tanti lavoretti, ad esempio quelli con il das.

Non solo c’è da scrivere la letterina a Babbo Natale, e poi tanti i giochi da fare insieme alla famiglia. Noi vi avevamo anche suggerito molte ricette da preparare insieme ai bambini, sia dolci, come gli alberelli di Natale, che salate, come questi deliziosi antipasti. Scopriamo allora un menù natalizio a misura di bambino da preparare insieme a loro.

Menù natalizio a misura di bambini

Cucinare per i bambini è molto divertente e farlo in vista del Natale può esserlo ancora di più perché è un momento di unione con i proprio familiari, un’occasione speciale per stare insieme facendo un’attività che ai più piccoli piace davvero tanto.

E per loro sarà motivo di soddisfazione ancora più grande poter mangiare qualcosa che hanno preparato con le loro manine. Molto spesso poi i menù natalizi sono formati da portate che ai bambini non piacciono, o con ingredienti a loro proibiti o comunque sconsigliati.

Ecco che allora vi proponiamo alcune idee carine per preparare un menù natalizio a misura di bambini insieme a loro. Partiamo con un antipasto a base di mozzarella e pomodorini a forma di Babbo Natale. Proseguiamo con le stelle di pasta all’uovo condite con il sughetto di pomodoro. Quindi, un secondo piatto semplice da preparare: gli hamburger di lenticchie di Rudolph la Renna, e chiudiamo con un dessert semplicissimo: gli alberelli di Natale di riso soffiato al cioccolato.

Antipasto: Babbo Natale di mozzarella, pomodorini e fiocchi di latte

Iniziamo con un antipasto molto facile Babbo Natale fatto di mozzarella, pomodorini e fiocchi di latte. Per prepararlo non servirà altro e realizzarlo sarà semplicissimo con questo video qui sotto.

Primo piatto: stelle di pasta all’uovo

Proseguiamo con una pasta fresca all’uovo ma a forma di stelline. Basterà munirsi delle classiche formine per fare i biscotti e tagliare la pasta con queste.

A tal proposito potrete usare non solo quella a forma di stella ma anche con altre figure natalizie. Una volta cotta la pasta potrete condirla con del sugo di pomodoro semplice e Parmigiano.

Secondo piatto: hamburger di lenticchie a forma di Rudolph la renna

Ed eccoci al secondo. Questo piatto a base di verdure e legumi farà felici i vostri piccoli. Sono gli hamburger a forma della renna Rudoplh. Per prepararli basterà seguire la video ricetta qui sotto. Poi divertitevi insieme ai vostri bambini a decorarli.

Dessert: alberi di riso soffiato al cioccolato

Chiudiamo il menù del pranzo di Natale per bambini con degli alberelli fatti di riso soffiato e cioccolato fondente. Realizzarli sarà semplicissimo con la video ricetta qui sotto e i vostri piccoli si divertiranno un mondo.

E se questo menù natalizio per bambini da preparare insieme a loro vi è piaciuto vi invitiamo anche a leggere le 5 ricette da preparare a Natale insieme ai bambini.