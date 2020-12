Le donne che hanno i capelli colorati non devono trascurarli è necessario coccolare la chioma con le maschere che potete preparare a casa con ingredienti naturali.

E’ davvero necessario prendersi cura dei capelli colorati, in particolar modo con delle maschere specifiche non solo per capelli tinti ma anche in base alla natura e allo stato del capello. Sicuramente se i capelli sono sfibrati, secchi, grassi e con forfora, comunque richiedono cura.

I capelli colorati e con riflessi necessitano almeno due volte a mese delle maschere per capelli così da proteggere il colore. Però se ritenete opportuno potete fare qualche la maschera una volta a settimana, basta farla dopo lo shampoo, ma non dimenticate mai di applicare il balsamo che non solo nutre, ammorbidisce i capelli e idrata i capelli. Ma il balsamo specifico per capelli colorati fa durare di più la tinta, così si previene la perdita di colore e la comparsa di riflessi indesiderati. Ma quali sono le maschere da fare in caso di capelli colorati?

Maschere capelli colorati fai da te

I capelli colorati si devono curare per garantire e prolungare la tintura. Purtroppo ci sono degli errori che possono far durare di meno la tintura. Si sa che lo shampoo frequente, prodotti poco adatti e non specifici per capelli colorati possono far durare non solo meno il colore, ma non si vedrà un colore omogeneo sulla chioma.

Provate a preparare le maschere che applicherete seguendo qualche piccolo consiglio anche sul riposo. La maschera si applica in due step, o si applica e si lasciarla in posa per almeno 10 minuti, oppure potete lasciarla per un tempo maggiore e avvolgete i capelli con una cuffia cos’ il calore farà penetrare le sostanze nutrienti in profondità.

La maschera gioca un ruolo importante perchè renderà i vostri capelli lucidi e brillanti risaltando anche la vostra tinta, che risulterà splendente.

-Maschera all’olio di cocco: un classico alleato dei capelli non solo secchi e sfibrati, ma efficace in caso di capelli colorati che di solito hanno le punte sfibrate, così fortificano. L’olio di cocco è un olio vegetale alleato per capelli, che equilibra il pH del cuoio capelluto. Non utilizzatelo da solo ma sempre mescolato all’olio di mandorle dolci e semi di lino, poi applicate la maschera sui capelli umidi e lasciate agire per un’ora. Procedete come di consueto per il lavaggio.

-Maschera all’avocado: un frutto esotico perfetto non solo da gustare ma anche alleato per i capelli secchi e colorati. Infatti è un frutto che contiene diverse proprietà nutritive, agisce in modo specifico la polpa che va a riparare le doppie punte. Non solo quando fortifica la struttura del capello, ma attenua il crespo qualora la chioma colorata sia debole, sfibrata e tendente al crespo. Ricavate la polpa dall’avocado, schiacciatela per bene e mettete in una ciotolina con l’olio di germe di grano, mescolate bene da ottenere così un composto omogeneo, applicate su tutti i capelli e lasciate agire per 45 minuti e poi procedete con il risciacquo.

-Maschera alla birra e aloe vera: la birra è una bevanda che apporta diversi benefici ai capelli.

Associata all’aloe vera un elisir di bellezza per i vostri capelli rendono forti e perfetti la chioma e non solo la fortifica. Preparate la maschera mettendo in una ciotolina mezzo bicchiere di birra, due foglie di aloe vera, un cucchiaio di olio d’oliva. Mescolate con la spatolina bene dovete ottenere un composto omogeneo e cremoso. Applicate su tutta la chioma e lasciate agire per 15 minuti, poi sciacquate con acqua tiepida e ripetete 2 volte al mese.

Consigli da seguire

Oltre alle maschere per capelli potete applicare un conditioner colorato. Un prodotto specifico per i capelli, un balsamo che dona al capello luminosità e non solo ammorbidisce anche i capelli secchi. Un prodotto non solo specifico per capelli colorati, ma in commercio esistono diversi anche per capelli ricci, sfibrati e trattati.

Ecco adesso avete le idee più chiare su come prendervi cura dei capelli colorati preparando le maschere fai da te!