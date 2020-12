Grande Fratello Vip 2020, insulto choc in diretta: “Va cacciato subito”

Nuova squalifica al Grande Fratello Vip 2020? Scoppia la bufera sui social per un insulto choc pronunciato in diretta. “Va cacciato subito”.

Bufera sul Grande Fratello Vip 2020 per delle frasi choc pronunciate in diretta e che hanno indignato il popolo del web che chiede a gran voce la squalifica immediata. Il reality show di Alfonso Signorini continua ad essere seguitissimo sui social dove, nelle ultime ore, sono stati pubblicati dei filmati con alcune frasi pronunciate in diretta e che hanno scatenato un’accesa polemica.

Sulla questione si è già pronunciato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata di Casa Chi, il programma del settimanale Chi, da lui diretto, in onda sui canali social dello stesso magazine. La casa del Grande Fratello Vip, dunque, perderà un altro concorrente per squalifica?

Grande Fratello Vip 2020, il web contro Filippo nardi: “Frasi gravissime, va squalificato”

A scatenare la bufera intorno al Grande Fratello Vip 2020 è stato Filippo Nardi che si è lasciato andare ad alcune frasi pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta, immediatamente riprese dal popolo del web che ha pubblicato i video incriminati su Twitter.

Filippo Nardi, durante una conversazione in veranda durante la quale Stefania Orlando ha spiegato di aver litigato con Maria Teresa Ruta perchè le aveva fatto credere che fosse stato Filippo ad influenzare la nomination di Tommaso Zorzi nei suoi confronti, ha detto: “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti”.

Successivamente, nella stanza arancione, ha proposto agli altri concorrenti di praticare su Maria Teresa che, in quel momento stava dormendo, la pratica del “teabag” spiegando come si tratti di una pratica che “Si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi”.

Andrea Zelletta ha immediatamente fatto notare che un simile gesto scatenerebbe la squalifica, Le parole di Nardi hanno, tuttavia, scatenato l’ilarità dei compagni, ma la bufera sul web che chiede un provvedimento disciplinare immediato nei suoi confronti. Nardi, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello dopo tredici giorno durante la sua prima esperienza, rischia di tornare a casa nuovamente in anticipo?

Sull’uso del termine bipolare, Alfonso Signorini, durante la puntata di Casa Chi, ha detto: “Sul bipolarismo bisognerebbe aprire un intero capitolo perché oggi noi usiamo questo termine come un’alternativa a matta, ma è una patologia clinica, psichiatrica che certamente non può essere trattata all’interno di un programma come il Grande Fratello. Bisogna dire che essere bipolari non è un difetto, è una sindrome che determinate persone hanno. Secondo me, anziché dire bipolare, bisogna dire incostante”.