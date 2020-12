Allerta alimentare per grissini in vendita nei supermercati. Tutto quel che dovresti sapere a riguardo e come tutelarti.

Uno degli alimenti più acquistati dalle famiglie italiane sono i grissini. Pratici come spezza fame e ottimi da sgranocchiare sono infatti tra gli alimenti scelti dalle famiglie. In particolar modo perché graditi sia ai grandi che ai piccini. Come ogni alimento, però, anche i grissini possono andare incontro a problemi di contaminazione. E ciò è appena successo con due lotti di quelli che si trovano comunemente al supermercato.

Richiamo alimentare per grissini ai 7 cereali

La notizia arriva dal sito del Ministero della Salute e riguarda dei grissini ai 7 cereali. A seguire tutte le informazioni che li riguardano.

Nome del prodotto: Mini grissini ai 7 cereali

Marchio: Aligrà

Lotti di produzione: L2047 e L2048

Date di scadenza: 18/04/2021 e 26/04/2021

Ragione sociale OSA: Aligrà srl

Sede dello stabilimento: via Dei Trasvolatori Atlantici n. 38-40, 44124 Ferrara

Confezione: vaschetta da 500 g

Motivo del richiamo: Presenza di semi di sesamo contaminato da ossido di etilene

Chiunque abbia acquistato i lotti sopra indicati è pregato di non consumarli per nessun motivo e di riportarli presso il punto vendita dove sarà rimborsato.

Qualora si fossero già consumati, invece, è consigliabile sentire il proprio medico curante per spiegargli la situazione.

Grissini richiamati: che rischi si corrono

I grissini richiamati contengono quantità di ossido di etilene che superano i limiti consentiti per legge. Questo pesticida, noto per tenere lontani gli insetti e per ridurre il rischio di formazione di muffe è anche potenzialmente pericoloso per la salute. Ad alte concentrazioni, infatti, può danneggiare i reni e rischia di diventare cancerogeno. Per questo motivo, quando un alimento ne contiene più del previsto scatta immediatamente l’allerta alimentare.

Un problema che in quest’ultimo periodo si sta presentando molto spesso a causa di un carico di semi di sesamo contenenti ossido di etilene sopra i limiti di legge. A tal riguardo, ricordiamo alcune tra le allerte più recenti che sono:

Prestare attenzione alle varie allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e dei propri cari. E tutto evitando quegli alimenti che possono nuocere alla salute per via di contaminazioni o di errori durante il processo di produzione. Alimenti dei quali si può essere tempestivamente informati al fine di evitare di consumarli.