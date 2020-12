Alberto Matano sconvolto su Instagram: “Finge di essere me”

Durissimo sfogo di Alberto Matano su Instagram: il giornalista e conduttore de La vita in diretta racconta tutta la verità.

Alberto Matano si lascia andare ad un amaro sfogo su Instagram. Il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha pubblicato, tra le storie su Instagram, uno screenshot con cui ha condiviso con i suoi followers ciò che sta accadendo esortando tutti a stare attenti.

Matano che, con La vita in diretta, ogni giorno, non solo fa compagnia al pubblico di Uomini e Donne, ma informa i telespettatori raccontando quello che accade in Italia e nel mondo, come è accaduto ad altri protagonisti del mondo della televisione e non solo, ha raccontato di essere finito, suo malgrado, nel mirino di qualcuno che finge di essere lui.

Alberto Matano contro il falso profilo social: “Aiutatemi a segnalarlo”

Alberto Matano, molto presente sui social, attraverso Instagram, lancia un invito ai propri followers esortandoli a diffidare da falsi profili che portano il suo nome. Il giornalista, infatti, tra le storie di Instagram, ha pubblicato lo screenshot di una pagina che porta il suo nome, ma che non è assolutamente quella ufficiale.

“Questo signore continua a scrivere a molti miei followers e finge di essere me. Segnalatelo, grazie”, scrive il giornalista che sta provando a far chiudere il falso profilo Instagram a suo nome.

Alberto Matano che, a La vita in dirett ha dato vita ad un simpatico siparietto con Mara Venier, ha così messo in guardia tutti i suoi followers dal seguire profili che, apparentemente, sembrerebbero veri. Matano non è il primo vip che cade in questa trappola. Sono tanti, infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo che si ritrovano sui social diversi profili falsi.

Prima di lui, anche Anna Valle si è lasciata andare ad uno sfogo in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera: «Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile. Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie».