Uomini e Donne oggi: Maria De Filippi emozionata, mai accaduto prima

Uomini e Donne oggi 15 dicembre: Maria De Filippi emozionata per la sorpresa in studio. Non era mai accaduto prima.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, martedì 15 dicembre, vedono protagonista Maria De Filippi. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la conduttrice resterà senza parole di fronte ad un gesto dei tronisti Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei.

Prima delle vicende sentimentali dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del trono over, in studio, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato per la padrona di casa che, da anni, aiuta le coppie a realizzare i loro sogni d’amore.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 dicembre: la sorpresa per il compleanno di Maria De Filippi

Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 15 dicembre e registrata lo scorso 5 dicembre, dopo la doccia in studio di Gemma Galgani, oggi si ripartirà dal compleanno di Maria De Filippi. Per l’occasione, i tronisti Gianluca, Sophie e Davide regaleranno dei fiori a Maria De Filippi che non nasconderà il proprio stupore.

La puntata, poi, continuerà con Gemma Galgani che sta continuando la frequentazione con Maurizio con cui ha anche fatto l’amore come ha confessato lei stessa nell’ultima registrazione del dating show di canale 5. Maurizio ha accettato l’invito a cena della dama di Torino. I due si sono così visti a casa di Gemma dove ci sono stati dei baci passionali. Il rapporto tra i due è sempre più forte al punto che Maurizio decide di chiudere con Alfonsina, un’altra dama che stava frequentando.

Maria De Filippi, poi, annuncia l’arrivo di tre nuove dame che hanno chiamato la redazione per conoscerlo, ma le rifiuta tutte concentrandosi solo su Gemma. Tina Cipollari, naturalmente, commenta tutto ciò che accade mentre Biagio porta in studio delle segnalazioni che confermano la pregressa conoscenza tra Maria e Sabina come ha sempre sostenuto Gemma.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Davide Donadei, protagonista di una dichiarazione d’amore da parte di Beatrice e di un’esterna importante a casa di Chiara. Due ragazze per le quali prova un forte interesse al punto che Davide confessa di essere in evidente difficoltà.