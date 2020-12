La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, delusa dalla sua scelta di nominare Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, ha fatto una bizzarra richiesta sul web.

Tommaso Zorzi era uno dei concorrenti preferiti del pubblico del piccolo schermo in questa quinta edizione del GF Vip. Lo stesso pubblico, però, che prima lo sosteneva e lo ammirava, è rimasto piuttosto stranito dalla sua scelta di nominare Stefania Orlando durante la diretta di ieri sera, visto che i due sono sempre stati molto amici.

Tale decisione, che spinto il marito dell’Orlando ad intervenire, ha lasciato senza parole anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, che sul suo profilo Twitter non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto ieri sera, visto che nessuno si sarebbe mai aspettato un risvolto del genere.

Tommaso, infatti, non solo ha nominato Stefania, che fortunatamente non è andata in nomination, ma dopo glielo ha subito confidato e quando lei c’è rimasta male, lui è crollato minacciando di andarsene.

La reazione di Gaia, però, ha rispecchiato maggiormente quella dei telespettatori. Tant’è che ha avanzato più di una richiesta, totalmente ironiche ovviamente, alla produzione di Signorini.

Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, lancia un appello: “Devo entrare nella casa!”

Gaia Zorzi è rimasta piuttosto spiazzata dalla scelta presa da suo fratello. Per questo motivo ha proposto alla produzione di farlo “esaurire” proprio come lui sta facendo in queste ore con il pubblico del piccolo schermo, scegliendo di nominare a bruciapelo Stefania Orlando per un’incomprensione avvenuta poco prima nella casa del Grande Fratello Vip.

“Facciamolo esaurire come lui sta esaurendo noi” ha esordito la sorella di Tommaso Zorzi. “Facciamo entrare nella casa Iconize e Platinette” ha aggiunto ironica sul suo profilo Twitter per poi scrivere poco prima di voler un nuovo confronto con lui. “Adesso voglio entrare subito nella casa per mandarlo a quel paese“.

Le parole di Gaia hanno riscosso un certo successo tra il pubblico della rete in quanto loro, proprio come lei non si sarebbero mai aspettati che Tommaso, che ieri è stato messo in imbarazzo da Antonella Elia, potesse fare una cosa del genere, visto il legame che lo unisce con la conduttrice.

Tant’è che lui stesso, dopo poco quel gesto, se n’è pentito amaramente e vorrebbe perfino terminare qui il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

COM TUTTI I NOMI PROPRIO STEFANIA DOVEVI DIRE — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 15, 2020

Amici voglio entrare subito in casa per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a cagare #gfvip — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 15, 2020

Scherzi a parte ma se esce Stefania io voglio dentro la casa Iconize e Platinette. FATE ESAURIRE LUI COME LUI ESAURISCE NOI — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 15, 2020

Tommaso Zorzi ha perso il consenso del pubblico dopo aver nominato Stefania Orlando e di conseguenza rinunciando anche alla possibilità di poter vincere il reality show di canale 5? Oppure i telespettatori saranno in grado di perdonarlo e voltare pagina? Staremo a vedere cosa accadrà in questi giorni al Grande Fratello Vip, visto che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.