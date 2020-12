Test: scegli una corona e scopri cosa ti riserva il futuro

Immagina di essere un Re o una Regina. Quale corona dei tuoi sogni sceglieresti per la tua nuova vita regale? La tua scelta rivelerà il tuo futuro.

Recentemente quando si parla di Corona si pensa solo al virus che sta scombussolando la nostra vita dallo scorso Marzo. Immaginiamo per un momento che questo brutto virus sia spartito dalla nostra vita e sogniamo in grande, immaginiamo di vivere un giorno da Re o Regina e torniamo al significato originario del termine corona, ovvero al copricapo regale e prezioso di chi è chiamato a governare il suo regno. Quale tra queste corone ti attira di più?

La tua risposta predirà qualcosa che avverrà nel tuo futuro.

Test: scegli una corona e ti dirò cosa ti riserva il futuro

Quale tra questa corone ti attira di più? Sei un tipo da corona con tante punte, spigolosa o tondeggiante? Ti attira la corona di Afrodite, quella della Triplice Dea o la corona dell’Eros? Scopri cosa rivela sul tuo futuro la scelta della tua corona preferita.

1 – La corona di Afrodite ~ Nel tuo futuro c’è…L’amore

Essendo una persona molto socievole, ami fare nuovi incontri e avere a che fare con nuove persone. Sei una persona che ama anche la semplicità, nella vita non ti serve fare cose eclatanti per essere felice, ti basta la semplicità, che non vivi come una rinuncia ma come un appagamento. Non rinunci per nulla al mondo alla tua indipendenza e ai viaggi. Il confronto con nuove culture e nuovi mondi sono il modo che preferisci per spendere soldi.

Il tuo futuro sarà pieno di nuove persone da amare, così come nuovi luoghi ed esperienze da scoprire.

2 – La corona dei druidi ~ Nel tuo futuro c’è…L’apprendimento

L’età non conta per te, sei sempre in fase di apprendimento, sei curioso, vivi e scopri continuamente informazioni che ingrandiscono il tuo bagaglio personale. Il tuo apprendimento è permanente e continuo. Sei una persona che sa molte cose e che è incredibilmente saggia.

Le persone confidano in te e ti chiedono pareri e consigli. Sei una persona abile nel trovare il modo migliore per trasferire ad altri le tue conoscenze, saresti un ottimo insegnante. Avrai un futuro pieno di apprendimento e nuovi insegnamenti.

3 – The Crown of Royalty ~ Nel tuo futuro c’è…Il successo

Sai cosa ha caratterizzato maggiormente la tua vita? l’ambizione. Sei una persona molto orientata al successo. Fissi sempre i tuoi obiettivi e fai di tutto per realizzarli. Non ti fermi finché non hai ciò che desideri. Ti circondi di persone che aspirano al successo nella tua stessa misura.

Qualunque cosa o persona sia di ostacolo al tuo successo inevitabilmente uscirà dalla tua vita. Il tuo futuro ti riserva molto lavoro duro, e molte ricompense, con grande probabilità realizzerai molti dei tuoi sogni.

4 – La corona della Triplice Dea ~ Nel tuo futuro ci sono…Le relazioni profonde

Tu sei il tipo di persona che non passa inosservata, sei socievole, chiacchieri persino con le pietre ma anche se non si direbbe fai fatica a connetterti con gli altri, almeno non con tutti. Sei una persona che ha peccato di ingenuità e ora fai molta fatica a fidarti di chiunque.

Sei molto empatica, riesci a percepire percepire l’energia e l’umore degli altri. Sei molto abile a livello relazionale, riesci ad istaurare legami profondi e significativi. Il tuo futuro ti riserva moltissime altre connessioni importanti.

5 – La corona dell’eros ~ Nel tuo futuro c’è…La coppia

In passato ti sei dedicato a tante cose e hai ottenuto il meritato successo in molte di queste aree, l’unico aspetto che hai tralasciato fin troppo riguarda le relazioni d’amore. Ti sei dedicata ben poco ad un eventuale partner.

Questo è il momento di fare nuove connessioni. Dedicati a trovare amicizie e relazioni durature. Il tuo futuro ti porterà relazioni che ti soddisferanno.

Ti ricordiamo che i nostri test hanno principalmente uno scopo ludico e l’intento di intrattenerti e divertirti.