Oroscopo oggi, martedì 15 dicembre, segno per segno

By

Nuova giornate, nuovo opportunità, nuove difficoltà: che cosa ci attende oggi? Lasciamolo dire all’oroscopo grazie a una previsione per ciascun segno dello zodiaco.

Che la nuova giornata abbia inizio, non prima però di aver consultato come ogni mattina le previsioni del nostro oroscopo.

Segno per segno, ecco quale destino ci attende lungo questa giornata.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

L’amore è al centro della giornata dei primi tre segni ma non per tutti in modo positivo.

Oroscopo oggi Ariete

Proprio voi, le Amazzoni dello zodiaco, vi sentite tremare il cuore: la gelosia fa brutti scherzi.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Una persona amata è lontana e voi sognate solo di potervi ricongiungere per queste attese Feste.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo oggi Gemelli

Avete atteso ed è finalmente giunto il momento di esultare: finalmente l’amore è tornato a bussare alla vostra porta.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Con il pensiero che corre al prossimo periodo di festa i segni dello zodiaco che stanno per arrivare già vedono alberi e lucine ovunque.

Oroscopo oggi Cancro

Le donne che vi circondano hanno una tempra decisamente diversa dalla vostra e rischiate di sentirvi sopraffatti.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Una giornata di super lavoro vi lascia a terra e così già sognate il relax delle prossime feste.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Natale morigerato tra le pareti domestiche ma questo non vi dispensa comunque dal preparare ogni cosa nel migliore dei modi.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Sarà un Natale diverso ma è pur sempre Natale e i prossimi tre segni onoreranno a pieno le care vecchie Feste.

Oroscopo oggi Bilancia

In questo Natale così inconsueto sentite il bisogno di rafforzare i simboli dell’allegria e della speranza: via ad addobbi e anche a qualche luce in più.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Una giornata dal sapore filosofico, carica di riflessioni e in cui la mente prende il sopravvento e naviga senza freni.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Ora che si comincia a uscire di più ritrovate la voglia di indossare qualcosa di nuovo e magari anche sfoggiare un inedito hair look.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornata in saluta per gli ultimi tre segni che dovranno farsi forza e procedere a testa alta.

Oroscopo oggi Capricorno

Oggi non importa quanti sforzi facciate, nulla sembra andare per il verso giusto, a cominciare dall’amore.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Attente a non pensare che sia solo la vostra mente a dover esser apprezzata: brutto a dirsi ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Gli affetti appaiono lontani ma ciò non vuol dire che non ci siano più: concentratevi sull’unione spirituale.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.