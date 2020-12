Come scegliere il nome per il cane: il più bello ed originale

Hai adottato un bellissimo cucciolo ma non sai come chiamarlo? Ecco alcuni consigli su come scegliere il nome per il cane.

La scelta del nome per un cucciolo appena adottato è difficile tanto quanto la scelta del nome di un neonato. Dare un nome ad un animale è una grande responsabilità, non solo perché l’appellativo gli resterà per tutta la vita, ma anche perché dovrà essere abbastanza facile per far sì che il nostro amico peloso possa comprenderlo.

Vi proponiamo qui di seguito alcuni consigli su come scegliere il nome perfetto per il vostro amico a quattro zampe. Quì puoi trovare una lista di nomi per cani che riteniamo essere tra i più belli ed originali.

Scegliere il nome per Fido: i consigli migliori

Dare un nome al proprio cane è molto importante, soprattutto per l’addestramento. Infatti gli esperti dichiarano che per un cane il nome è innanzitutto un “segnale” che gli comunica che sta per accadere qualcosa e non una parola identificativa come per noi esseri umani.

Detto ciò, se avete adottato un cucciolo o avete deciso di adottarlo, ecco alcuni consigli per scegliere il nome perfetto per lui.

Scegliere un nome breve

Per la scelta del nome del proprio amico peloso, è importante sapere che i cani sono più predisposti a riconoscere facilmente il proprio nome se quest’ultimo è breve e non troppo lungo.

Quindi è consigliato dare al nostro amico a quattro zampe un appellativo composto da due sillabe invece di uno lungo e complesso.

Preferire alcuni suoni piuttosto che altri

Molti esperti dichiarano che i cani percepiscono facilmente i suoni delle consonanti sorde piuttosto che il suono delle consonanti sonore.

Per questo motivo è consigliato scegliere nomi che iniziano per esempio con “s” o “k”, in modo tale che Fido possa riconoscere il suo nome anche tra i rumori che lo circondano.

Inoltre visto che i cani riconoscono il suono e non la parola in sé per sé, è consigliato non scegliere come nome per Fido una parola che abbia un suono simile ad un comando. Come per esempio, “Pluto” che può suonare alle orecchie del cane come la parola “seduto”.

Ispiratevi all’aspetto o alla personalità di Fido

L’aspetto fisico del vostro cucciolo può essere d’aiuto per la scelta del suo nome. Osservando attentamente il vostro amico peloso potete trovare facilmente l’appellativo perfetto per lui.

Se per esempio il pelo del vostro amico a quattro zampe presenta più colori, potreste scegliere un nome come “Macchia” oppure se Fido ha un pelo tutto bianco potreste chiamarlo “Neve” o “Fiocco”.

Inoltre anche la personalità del vostro cucciolo può aiutarvi per la scelta del nome. Per esempio se la vostra cagnolina è molto giocherellona e porta allegria in casa potreste chiamarla “Gioia”.

Se invece il vostro cane ama correre ed è sempre attivo potreste chiamarlo “Flash”.

Ispiratevi ai cani famosi

Un modo molto comune per scegliere il nome per il proprio amico peloso, è quello di ispirarsi ai cani famosi. Tra i nomi più famosi troviamo:

Laika: il famoso cane dello spazio;

Lassie: nome del cane della serie omonima degli anni Quaranta;

Rex: il Pastore Tedesco dell’omonima serie Tv;

Snoopy: il cane del simpatico cartone dei Peanuts.

Inoltre se amate leggere, potreste scegliere anche il nome di uno dei personaggi presenti nel vostro libro preferito o perché no il nome dello scrittore, tenendo presente sempre la lunghezza della parola.