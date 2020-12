By

Lo stress di queste feste natalizie è ai massimi livelli storici, tra lockdown, contagi e tante ore passate in casa: un album da colorare antistress è improvvisamente diventato il regalo di cui tutti hanno bisogno (ma ancora non lo sanno).

Una volta si chiamava Christmas Blues e si trattava soltanto di un po’ di malinconia natalizia che travolge un po’ tutti in corrispondenza delle feste di Natale, soprattutto coloro che, per i motivi più disparati, non possono trascorrere le feste con coloro che amano.

Quest’anno però i livelli di stress sperimentati dalla maggior parte delle persone nel periodo di Natale si sono alzati oltre i livelli di guardia a causa della quarantena e per le continue variazioni delle misure di sicurezza imposte dai governi.

Proprio per questo motivo le strategie di rilassamento sono diventate uno dei pilastri del benessere psicologico delle persone costrette alla quarantena e, di certo, anche l’umorismo fa molto bene allo spirito in questo periodo.

Molte persone però hanno un rapporto difficile con lo yoga, con la mindfulness e con tutte le varie tecniche di meditazione che promettono di assicurare serenità e calma sul breve e sul lungo periodo: non si ritengono persone che fanno “questo genere di cose” e il fatto che non sia più possibile frequentare corsi in luoghi pubblici a causa del Coronavirus ha reso questo genere di pratiche ancora meno appetibili.

Quello che però gli adulti spesso ignorano è che le attività che si facevano da bambini possono aiutare moltissimo a superare lo stress e il colorare è assolutamente una di queste.

Idee regalo antistress per il Natale 2020: l’album da colorare per adulti sarcastici

I benefici contro lo stress che derivano dal colorare nascono dal fatto che questa attività necessita di grande attenzione e precisione, molta costanza e disciplina (i disegni per adulti sono molto complessi, quindi necessitano di molto tempo per essere colorati del tutto).

Gli album di disegni da colorare per adulti hanno temi estremamente vari, da soggetti naturali a quelli più prettamente decorativi, ma da qualche tempo hanno avuto un enorme successo gli album a “tema parolacce” o con frasi estremamente sarcastiche.

Si tratta di frasi che pensiamo spessissimo ma che, viste, nero su bianco fanno un effetto esilarante e aiutano moltissimo a combattere lo stress con una risata.

Ridere, infatti, è un’altra arma potentissima contro lo stress, in grado di ridimensionare la produzione di cortisolo e rilassare l’intero organismo, quindi cosa c’è di meglio di ridere e colorare insieme?

Su questo principio si basano i maleducatissimi album da colorare per adulti. Ce ne sono di ogni tipo e di ogni livello di “maleducazione”. Si passa a quelli pieni di parolacce a quelli che invogliano a prendere la vita come viene e che promette effetti miracolosi contro lo stress fino a un album molto meno volgare ma pieno di quel sarcasmo che ormai è diventata una caratteristica di molte persone che almeno una volta nella vita (ma ultimamente più volte al giorno) hanno pensato “sono circondata da idioti!”