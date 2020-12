By

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 14 dicembre svelano della proposta indecente fatta da Gemma Galgani, durante la sfilata, al suo cavaliere Maurizio. Lui accetterà?

Uomini e Donne inizia questa settimana l’ultima messa in onda dell’anno. Una notizia che rende tristi il pubblico del piccolo schermo, ma che purtroppo era già stata annunciata da qualche tempo. In quanto il programma di Maria De Filippi riposerà durante la consueta pausa natalizia, prima di tornare il prossimo anno con avventure nuove di zecca, ma niente paura perché la puntata di oggi regalerà del sano trash in grado di intrattenere i telespettatori.

A dare il meglio di sé, come al solito, sarà Gemma Galgani che durante il momento della sfilata farà sognare il pubblico del piccolo schermo ricreando la scena dell’iconico film Flashdance, gettandosi anche delle secchiate d’acqua addosso, ma aspettate perché il bello deve ancora arrivare per la dama di Torino. Che cosa ha fatto più?

Dopo aver finito la sfilata, tra gli applausi del pubblico in studio e lo stupore di Tina Cipollari, farà una proposta indecente a Maurizio, il cavaliere che da qualche tempo corteggia, dicendogli chiaro e tondo che non vuole più soltanto baci e carezze ma qualcosa di più da lui e non è difficile immaginare cosa. La cosa sorprendente, oltre alla sua richiesta fatta pubblicamente, sarà la risposta di lui che è pronto a concedersi alla dama di Torino.

Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre: Armando contro tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 14 dicembre non finiscono di certo qui perché prima della sfilata ci sarà un’intensa discussione in studio. I protagonisti, manco a dirlo, sono sempre i beniamini del Trono Over e questa vola al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato.

Armando ha deciso di dare una nuova possibilità a Lucrezia, ma anche ad altre ragazze che sono scese per lui. I due cenano insieme nel residence che li ospita, ma siccome manca del vino la dama sceglie di andarlo a comprare, facendosi accompagnare da un addetto ai lavori.

Il gesto farà infuriare Armando, che troverà il tutto una mancanza di rispetto perché lei lo ha lasciato da solo al tavolo, anche se per andargli a comprare il vino che lui aveva richiesto. La reazione del cavaliere non piace a tutti i presenti in studio e Gianni Sperti lo accusa di essere un uomo retrogrado perché Lucrezia non avrebbe fatto nulla di male, visto che voleva soltanto assecondare la sua richiesta di poter bere del vino senza aggiungere alcuna malizia.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, come al solito, promette grandi colpi di scena nonostante questa settimana sarà l’ultima messa in onda di questo imprevedibile 2020, ma l’anno prossimo Maria tornerà nuovamente sul piccolo schermo degli italiani e questa come al solito è l’unica certezza che abbiamo nella vita.