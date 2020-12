Scopri qual è la reazione tipica dei segni zodiacali quando non sono felici con il partner.

Vivere una storia d’amore può essere un’esperienza fantastica. Al contempo, però, può essere anche difficile a causa di tanti ostacoli che possono mettersi di mezzo. Quando ciò accade, e i problemi non vengono risolti, le persone finiscono con il trovarsi in relazioni poco sane ed in grado di renderli infelici. Condizione che spinge ad agire in modi spesso imprevedibili e ben lontani da ciò che ci si aspetterebbe. E visto che il modo di agire quando non ci si sente felici, dipende almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi scopriremo qual è il modo di reagire dei segni zodiacali quando non sono in armonia con il loro partner.

Segni zodiacali e amore: ecco come reagiscono quando non sono felici con il partner

Ariete – Dandolo a vedere

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non hanno mezzi termini. Quando qualcosa non va come vorrebbero, non esitano a mostrarsi insofferenti e ciò avviene anche in amore. Se sono impegnati in una relazione che non li soddisfa, tendono a perdere gran parte della loro vivacità. Questo significa che pur se in modi sempre diversi, i nativi del segno danno tranquillamente a vedere se sono infelici. Ciò avviene per mezzo di modi di fare, di sguardi e di improvvise mancanze. Tutte cose che al partner appaiono con una certa chiarezza. Se qualcosa non va, quindi, i nativi del segno sanno come dirlo e mostrarlo e lo fanno in modo ben più chiaro di quanto si pensi.

Toro – Cercando di mostrarsi felici

I nativi del segno zodiacale del Toro cercano sempre di mostrarsi felici. A loro piace dare un’idea chiara di chi sono e di come vivono e per farlo si sforzano in tutti i modi di operare al meglio. Ciò significa che anche quando si trovano a vivere una storia che non li rende felici, si sforzano di dimostrare il contrario. Essendo persone che non amano piangersi addosso, preferiscono infatti tenere per se ogni più piccola contrarietà. E lo fanno riuscendoci benissimo. Tutto fin quando non i trovano a fare i conti con la propria infelicità. Solo allora, decidono di cambiare atteggiamento e di trovare una soluzione al problema. Cosa che, nella maggior parte dei casi corrisponde al chiudere la relazione, ormai troppo trascurata per poter essere ripresa e ritrasformata in qualcosa di positivo.

Gemelli – Dando di matto

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli non amano sentirsi infelici. Un simile sentimento li porta infatti a provare un senso di frustrazione indicibile che nella maggior parte dei casi li porta a dare di matto. Quando ciò accade, iniziano a mostrarsi nervosi e scontrosi. Cosa che fanno sia con il partner che con chiunque li circondi. In verità, però, la rabbia che provano è verso se stessi. E tutto per via dell’incapacità di ammettere che qualcosa nel loro rapporto non li rende più felici come un tempo. Si tratta di un problema che i nativi del segno fanno sempre fatica ad affrontare. Cosa che li spinge a soffrire anche più del dovuto. A volte, infatti, gli basterebbe ammettere cosa non va per sentirsi subito meglio e per trovare le soluzioni più adatte alla loro situazione.

Cancro – Lamentandosi di continuo

I nativi del segno zodiacale de Cancro detestano sentirsi infelici. E, romantici come sono, detestano ancor di più sentirsi male a causa di una storia che non va come vorrebbero. Quando ciò avviene, diventano quindi nervosi e contrariati nei confronti del partner. Situazione che li spinge a chiudersi in se stessi e a diventare sempre più scontrosi. Un atteggiamento che quasi non si rendono conto di mettere in atto ma che è la loro unica arma di difesa. Difesa contro un malessere che faticano a gestire e che li fa sentire in qualche modo sbagliati. Parlare di come si sentono con il partner, in molte occasioni, potrebbe aiutarli a risolvere le cose. In altre, invece, potrebbe spingerli a comprendere l’origine de problema. Dato importantissimo per porre fine al loro senso di infelicità.

Leone – Diventando aggressivi

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno un estremo bisogno le cose gli vadano sempre bene e ciò vale sia per la vita di tutti i giorni che per ciò che riguarda l’amore. Quando quest’ultimo non va come vorrebbero, i nativi del segno vivono la situazione in modo estremamente negativo. Ciò li porta a diventare aggressivi con tutti e, ovviamente, anche con il partner. Una situazione che rischia di diventare insostenibile nel giro di poco e che pertanto li porta a star male e a rischiare di compromettere la relazione alla quale tengono. La stessa che con dei modi più accomodanti ed una maggior voglia di risolvere le cose, potrebbero rendere invece ben più vivibile.

Vergine – Concentrandosi su altro

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone che amano vivere in modo sereno. Quando hanno problemi, quindi, cercano in tutti i modi di non pensarci. Per nulla affini alle complicazioni, finiscono con il cercare in tutti i modi di sfuggirle. E il modo che gli riesce meglio tra tutti è quello che gli consente di distrarsi con qualcosa di diverso. Vedere, quindi, dei nativi del segno alle prese con un hobby o con qualche novità dalla quale sembrano particolarmente rapiti, rappresenta un possibile indizio di infelicità. E dato che in genere sono bravi a pianificare tutto ciò che fanno nella vita, è molto probabile che la loro felicità derivi da problemi di tipo sentimentali. Dopotutto, i nativi del segno non sono bravissimi nell’esprimere le loro emozioni e ciò è un problema che, pur essendone consapevoli, fanno davvero fatica a gestire.

