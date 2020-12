Le migliori ricette per i secondi piatto low cost per il pranzo di Natale. Tante idee in cucina di piatti a base di carne che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Un pranzo di Natale non deve sempre essere onorato con cibi costosi o ricette molto elaborate. La cucina genuina e gli ingredienti semplici e poco costosi, possono regalare a questo speciale evento da vivere in famiglia, davvero molte soddisfazioni.

Abbiamo selezionato per voi tante ricette low cost per i secondi piatti che saranno ottimi da gustare, belli da vedere e soprattutto economici da comprare. Scopri anche il menu completo low cost per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette low cost con la il pollo

ll pollo, una carne economica ma che non pecca di gusto e originalità nelle ricette. Un secondo piatto perfetto per il pranzo di Natale in famiglia. Scopriamo le ricette che abbiamo selezionato per voi.

Fusi di pollo al forno

I fusi di pollo al forno con le patate, sono senza dubbio il secondo piatto più appetitoso e che conquisterà grandi e piccini.

Il pollo alla birra

Un secondo piatto semplice da preparare ma nello stesso tempo dal gusto unico che può regalare una cottura particolare come quella con la birra.

Gli involtini di pollo

Degli appetitosi e anche sfiziosi involtini di pollo con prosciutto e formaggio. Un secondo piatto semplice da preparare ma di grande effetto.

Gli straccetti

Gli straccetti di pollo ai funghi, sono un secondo piatto dal gusto delicato e che saranno perfetti da presentare in tavola per il pranzo di Natale.

Non perdere le ricette dei secondi piatto low cost con il tacchino, clicca su successivo!