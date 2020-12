Ti sei mai chiesto quali siano le fantasie maschili che piacciono agli uomini? Ecco una lista di quelle più strane che fa anche il tuo lui!

Pensavi di conoscere tutte le fantasie intime del tuo partner?

C’è, con ogni probabilità, qualcuna che ancora non ti ha raccontato o che non hai mai scoperto.

Molto probabilmente il motivo per cui non la conosci ancora è legato al fatto che il tuo partner potrebbe vergognarsi o avere timore di condividerla con te.

Proviamo a vedere se si trova in questa lista?

Ecco le fantasie maschili più strane: quale di queste piacerà al tuo lui?

Prima di passare alla lista delle fantasie maschili più strane o meno comuni, è doveroso fare una precisazione.

Quando parliamo di rapporti intimi, soprattutto quelli di coppia, nessuno può permettersi di “giudicare” quello che fanno gli altri: men che meno noi!

Ogni coppia ed ogni persona, infatti, è unica nel suo genere e quello che è normale per qualcuno non è detto lo sia anche per un’altra persona.

Insomma, è proprio vero che i vecchi detti non si smentiscono mai: “ad ognuno il suo!”.

Messa in chiaro questo primo, importantissimo, punto possiamo iniziare a curiosare nel mondo maschile.

Le fantasie degli uomini, infatti, sono da sempre oggetto delle curiosità dei loro partner: a cosa pensa il mio compagno?

Un luogo comune, infatti, vede gli uomini come veri e propri “orsi” che faticano a parlare dei propri sentimenti, figuriamoci delle loro voglie o fantasie!

Come abbiamo visto sopra, però, i luoghi comuni sono quasi sempre veri.

Che cos’è, allora, che fa eccitare in maniera incontrollabile il tuo partner?

A questa domanda avevamo già dato una risposta, parziale, quando ti abbiamo parlato delle fantasie sessuali più comuni negli uomini.

Ma per quanto riguarda quelle “strane” o poco comuni?

Ecco una lista di sei fantasie che il tuo lui ha fatto sicuramente e di cui non ti ha (ancora) parlato:

amante del cibo : forse non lo sai ma ci sono ottime probabilità che il tuo partner non veda l’ora di fare l’amore… a tavola!

No, questa non è una fantasia che si addice solo a golosoni ed amanti della buona cucina : in molti uomini, infatti, morirebbero dalla voglia di fare l’amore ricoperti di cibo.

Si passa dalla classica (e noiosissima da levare) cioccolata per arrivare al miele, alla frutta, alla panna e chi più ne ha più ne metta.

Se il tuo partner ti vuole ricoprire di alimenti (ma è troppo timido per dirtelo) potresti provare a stuzzicare la sua fantasia usando uno di questi cibi afrodisiaci che trovi in questo articolo.

Magari potrebbe prendere lo spunto per aprirsi di più!

Meglio, quindi, cogliere al volo l’occasione per dare ai costumi di quest’anno una svolta decisamente più “ sensuale “!

A quanto pare tantissimi uomini vorrebbero provare l’ebbrezza di fare l’amore con una persona mascherata, della quale non si possa capire bene l’identità.

Puoi celare il volto ed indossare calze a rete e tacchi alti, trasformarti nella versione sensuale di qualche animaletto oppure impersonare qualcuno di famoso.

Insomma, non dobbiamo certo darti noi l’idea giusta: sappi, però, che in alcune situazioni essere vestiti e travestiti è più eccitante che essere nudi!

In tanti vorrebbero provare a lasciarsi andare alla passione in un luogo pubblico!

Dare soddisfazione a questa fantasia non è troppo facile anche se la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dei rapporti intimi in luoghi… pubblici!

Se non pensi di saperti spingere troppo oltre, puoi provare uno dei luoghi elencati nella nostra lista dei posti più assurdi dove fare l’amore.

Potrebbe essere uno spunto per ravvivare un po’ la vostra intimità!

La maggior parte delle volte li associamo a persone che hanno un disturbo o che ci spaventano quando li incontriamo per la strada.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno una, innocua, ossessione verso indumenti o parti del corpo che tutti noialtri riteniamo decisamente poco sessuali!

Finché tutto viene fatto con reciproco consenso o rispetto , potremmo proprio dire che anche il feticismo è una forma di eccitazione decisamente particolare ma che non fa proprio male a nessuno!

Gli uomini vagheggiano molto l’idea di essere sessualmente attratti da qualcosa di particolare: forse sono le tue mani, i tuoi piedi od i tuoi capelli (qui trovi dei consigli su come farlo impazzire usando solo le tue chiome).

Insomma, potreste provare a trovare, insieme, qualcosa di te che lo possa far “ossessionare”: sempre rimanendo tranquilli, però!

Vedere il proprio partner con un’altra persona è, generalmente, la cosa che temiamo di più: invece, soprattutto gli uomini, lo trovano eccitante e sensuale .

Ma perché?

Probabilmente ha tutto a che fare con il potere : quando è il tuo partner a “permetterti” una scappatella, alla quale lui potrebbe anche assistere, staresti in realtà confermando il suo potere su di te.

Non c’è niente di più eccitante per gli uomini!

Per quanto non possiamo sinceramente consigliarvi di partecipare ad uno scambio di coppia, visti i risvolti psicologici ed il delicato momento mondiale, il nostro consiglio è quello di provare a raccontarvi storie ed immaginare insieme scenari da “scambisti” .

Spesso rimane solo una fantasia perché in tanti lo trovano scomodo e decisamente poco elegante.

Se non hai mai permesso al tuo lui di indulgere in questa posizione , sappi che con ogni probabilità il tuo partner la sogna la notte.

Che ne dici di farlo contento e provare? Nessuno ti obbliga a continuare se non vuoi ma potresti anche scoprire che ti piace!

O dalle serie TV, dai libri, dai video musicali: insomma, un po’ da tutto il grande panorama che ci forniscono i media attuali!

Magari c’è una scena particolare od un costume preciso che fa particolarmente eccitare il tuo partner: chiedigli di guardare il suo film preferito e riflettici bene.

C’è qualcosa che non hai notato che potrebbe aiutarti a farlo impazzire sotto le coperte?

Ora che hai letto di tutte queste nuove, piccantissime, idee come fare a capire se il tuo partner è uno di quelli che apprezza queste fantasie?

La maniera più diretta sarebbe quella di chiedergli, direttamente, quale di questi punti riscuote più successo nel suo cervello.

Se invece non vuoi provare la strada più diretta hai, comunque, un’altra possibilità: che ne dici di provare a mettere in atto una di queste fantasie e vedere come reagisce?