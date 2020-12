Quando non avete le patate in dispensa potete provare a sostituirle nelle ricette con altri ingredienti scopriamo quali.

Le patate sono un alimento molto conosciuto e non solo ricercate tanto in cucina perchè si prestano diverse preparazioni. Infatti basti pensare ai primi piatti, contorni e non solo anche a dolci. Per alcuni si potrebbe definire la regina della casa per la sua versatilità e facilità nella cottura, inoltre piace a tutti grandi e piccini.

Ma spesso capita che volete preparare una ricetta particolare che richiedono le patate e vi rendete conto che non ne avete a sufficienza, come potete procedere? Certo che se volete accontentare la vostra famiglia con una ricetta in particolare scopriamo come sostituirle.

Le patate come sostituirle nelle ricette

Le patate sono un alimento facilmente reperibile, ma anche versatile e piace a tutti grandi e piccini. Non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta visto che contengono sostanze nutritive come i carboidrati, che vengono definiti i pilastri della nostra alimentazione. Talvolta si limita il consumo per scelta quando si segue una dieta specifica del nutrizionista. Ma se si deve preparare un piatto a base di patate ma non avete le patate in dispensa oppure non potete o volete assumere, come si può procedere?

Ecco noi abbiamo la soluzione adatta a voi, scopriamo come sostituire le patate in diverse pietanze.

-Purè senza patate: un piatto classico che non richiede molto tempo nella preparazione, un contorno versatile che accompagna piatti a base di carne, pesce, formaggi e non solo. Ma non si prepara solo con le patate, che ne dite di prepararlo con i piselli, davvero gustoso.

Che ne dite di un purè di cavolfiore? Si prepara facilmente preparare il cavolfiore, basta pulirlo, lavarlo e sbollentarlo, poi lo frullate e unite dl burro, formaggio e il contorno è pronto.

-Vellutata con farina: quando si preparano le vellutate e zuppe di solito si aggiungono le patate per addensarle un pò. Invece delle patate potete optare la farina di tapioca che donerà una giusta corposità alla minestra. Anche la zucca è perfetta come addensate, basta pulirla, lavarla e sbollentarla per poi unire la purea. Ma non è l’unico, scoprite altri addensanti da poter utilizzare.

Magari provate anche la farina di ceci o di lenticchie, ricordate che per ogni litro di brodo, occorrono circa 100 g di farina di legumi a scelta. Il segreto per ottenere una crema densa è di mescolare bene così da evitare la formazione di grumi.

-Gnocchi senza patate: si sa che gli gnocchi si preparano con le patate, un piatto classico della tradizione italiana, ma non è poi impossibile prepararle senza le patate. Si molti chef hanno sperimentato diverse ricette di gnocchi da preparare senza le patate, si, i possibili sostituti possono essere la polpa di zucca, spinaci passati o gnocchi di pane. Davvero ci si può sbizzarrire come meglio credete in cucina, talvolta basta la fantasia e sperimentare nuove piatti.

Non è poi così difficile trovare degli ingredienti alternativi alle patate in cucina! Adesso tocca a voi provare queste ricette.