La cantautrice americana compie oggi, 13 dicembre, trentun anni ed ha molto da festeggiare. Fresca di premi e con l’album “Folklore” al primo posto per la classifica stilata dalla rivista Time, ha però cadute di stile come qualsiasi altra donna. Diamo i voti agli outfit di Taylor Swift.

Taylor Swift nasce in Pennsylvania nel 1989, cresce con i genitori ed il fratello minore in una bellissima farm, si avvicina alla musica country all’età di sei anni ed al teatro poco dopo. L’artista, nonostante sia amica di queste super modelle, ha un look altalenante che spesso non coincide con il suo stile. Vediamo il meglio ed il peggio dei suoi outfit.

Taylor Swift: up and down di stili

Taylor Swift ha sbaragliato la concorrenza con l’album “Folklore” e, per il suo compleanno, ha voluto sorprendere milioni di fan con il secondo album del 2020, “Evermore“. Riguardo allo stile, mentre nella prima immagine ha un look acqua e sapone con un pull panna a collo alto lavorato in lana, nella seconda la si vede con una classica camicia bianca da uomo e stivaletti di dubbio gusto, per non dire altro. E poi quelle calzine a vista non c’entrano nulla. Quindi i voti sono rispettivamente un bel 9, ed un 6.

Nella foto sopra vediamo la bellissima Taylor con un completo inquietante. Si abbina giusto al dito medio del premio, come se insieme stessero mandando a quel paese lo stile – che di solito le è amico. Si salva la borsa a tracolla bianca, adatta ad un look casual come jeans, sneakers colorate e maglia tinta unita. Non so chi sia lo stilista ma dovrebbe puntare su artisti rap – hip hop. Voto: 4

Ci sono abiti che restano impressi nella mente, outfit ai quali ci si ispirerà anche in futuro per rendere omaggio ad una determinata artista. Sono certa che questo stia a Taylor Swift come l’abito in fantasia verde stia a Jennifer Lopez. Sono entrambi firmati Versace. La lunghezza, lo spacco, il top, i colori di solito tenuti lontani, il sandalo dorato, fanno di questo look il miglior dell’edizione 2016 dei prestigiosi premi musicali. Voto: 10.

Ed ecco nuovamente quel terrificante gessato che invecchia e va giusto bene se la linea è minimal. L’aggravante del dorato in quella che sembra essere ciniglia fa abbassare ulteriormente il punteggio. Voto: 3.

Giovane, slanciata, bionda, talentuosa e piace a tutti. Consola il fatto che anche lei commetta errori nel vestire. In ogni caso i complimenti sono d’obbligo, nel suo campo non sbaglia un colpo.

Silvia Zanchi