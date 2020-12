Le temperature si abbassano e non sai come combattere i brividi? Combattere il freddo con la passione è una scienza: ecco i nostri consigli!

Aah, l’inverno.

Un momento magico che richiama alla mente nevicate, camini accesi, cioccolata calda, coperte di lana, calzini di ciniglia e chi più ne ha più ne metta.

Se pensi che anche i rapporti intimi debbano andare in letargo, è decisamente ora di ricrederti.

Scopriamo qualche consiglio per evitare che queste temperature da brividi facciano appassire la tua relazione!

Combattere il freddo con la seduzione: i consigli utili

Ormai è davvero iniziato l’inverno: forse l’effetto serra ci ha aiutato a ritardare un po’ l’abbassamento delle temperature quest’anno ma, in questi giorni, ormai lo abbiamo capito.

Fa freddo!

Anzi, più che freddo, oramai fa freddissimo.

Se stare in casa con il pigiama di pile ed i calzettoni della nonna è sicuramente uno dei grandi piaceri della vita, meglio non scordarci che anche i rapporti intimi hanno bisogno di una mano!

L’arrivo dell’inverno, infatti, generalmente manda in letargo gran parte del nostro istinto piccante e, improvvisamente, da pantere diventate orsacchiotte.

Se è vero che chiamarsi con i nomignoli fa bene alla coppia (ve ne abbiamo parlato qui) forse, però, dobbiamo iniziare a prendere in considerazione qualche spunto per risolvere la situazione.

Forse sei una di quelle persone che (come la sottoscritta) ha mani e piedi congelati tutto l’anno e quindi, d’inverno, fatichi anche solo a vestirti, figuriamoci spogliarti e darti da fare con il partner.

Oppure vorresti tanto provare a creare una situazione bollente ma le temperature gelide ti impediscono di farti trovare in deshabillé sopra il piumino!

Ecco alcuni spunti per mantenere le temperature elevate anche durante il più rigido degli inverni:

travestimenti ed affini : no, non si tratta del costume da mummia che avete usato questo inverno per fare Halloween in casa!

Se le temperature si abbassano e con loro il desiderio, potreste prendere in considerazione l’idea di fare qualche piccolo gioco di ruolo .

Usate la fantasia, inventate uno scenario con il partner e procuratevi costumi ed affini: il lato positivo, oltretutto, è che costumi elaborati possono anche tenervi al caldo.

Insomma, due piccioni con una fava !

Se pensate di essere troppo poco “esperti” oppure vi vergognate, ovviamente, non sentitevi in obbligo di fare nulla che vi metta a disagio.

Potete procedere per gradi: magari iniziate raccontandovi reciproche fantasie che vorreste condividere con l’altro ed iniziate ad esplorare questo nuovo universo.

Se non vi vengono idee ricordate che libri, film e serie TV ci hanno messo a disposizione un ampio panorama di storie.

Sfruttatelo!

Se l’idea vi stuzzica, però, potreste provare a trovare nuovi “luoghi” per fare l’amore dentro la vostra casa!

Creare un fortino di coperte e cuscini, “piantare” una tenda in mezzo al salotto, aprire al massimo i termosifoni al bagno e iniziare a darvi da fare sotto la doccia e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, si tratta di aguzzare l’ingegno e cercare di trovare una soluzione che possa coniugare un rapporto intimo al caldo… di casa!

Ebbene, anche questo momento può darvi lo spunto per movimentare la vostra situazione intima !

Scegliete un film “ piccante ” oppure qualche serie che parli di argomenti eccitanti: ogni piattaforma e programma televisivo ne è letteralmente sommerso!

Poi vi basterà solo iniziare a darvi da fare sotto la coperta , un po’ ridendo ed un po’ facendo sul serio.

Il risultato è assicurato: sensualità pur rimanendo, ovviamente, al caldo!

No, non scartate immediatamente questa idea se siete tipi che odiano fare i messaggi ed adorano solo riceverli!

Il punto sta proprio nello “scaldarsi” a vicenda e combattere il freddo con la passione che sale… a poco a poco!

Fornitevi di oli essenziali e tanta pazienza: sfregare e massaggiare il corpo altrui, però, lo aiuta a scaldarsi ed ad entrare in un’atmosfera decisamente sensuale.

Che ne dite, vale la pena fare un tentativo?

Usate un timer se volete essere precisi e lasciatevi andare ad (almeno) quindici minuti di massaggio intenso!

Cosa c’è di meglio, infatti, che lasciarsi andare insieme in una vasca piena d’acqua bollente ?

Ok, forse non troppo bollente ma, in ogni caso, ci siamo capiti.

Riempite una vasca di acqua, bollicine e tutte le vostre intenzioni più birichine: potete aspettare il partner che rientra dal lavoro e fargli una piccola sorpresa !

Nessuno dice che dovete per forza consumare il rapporto dentro la vasca: checché ne dicano film e serie TV, non solo è impossibile ma è anche decisamente scomodo!

Potete, però, trasformarlo in un interludio decisamente sensuale (e caldissimo!).

Aiutano ad accendere il desiderio (oltre che la sete) ed organizzare una cenetta a base di portate piccanti potrebbe assolutamente aiutarvi a rendere la vostra serata più intima!

Se il piccante proprio non vi piace, trovate qui una lista di cibi afrodisiaci che può andar bene per tutti i gusti.

Insomma, non avete scampo: il piacere passa anche (e soprattutto) dalla bocca!

Insomma, per quanto possa sembrare impossibile combattere il freddo con la passione, grazie a questi suggerimenti avete sicuramente una chance.

Fateci sapere come andranno i vostri tentativi… bollenti!